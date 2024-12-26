Андрей Бочаров подарил электросамокат школьнику из ЛНР





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в традиционной акции «Ёлка желаний». Глава региона исполнил мечту школьника Ивана Фоменко из Станично-Луганского округа ЛНР, подарив электросамокат.

– В такое волшебное время, как Новый год, особенно важно дарить всем тепло и заботу, и сегодня, в рамках акции «Ёлка желаний», глава Станично-Луганского муниципального округа Альберт Зинченко передал семье девятилетнего Ивана подарок от губернатора Волгоградской области. Иван мечтал об электросамокате, и его мечта осуществилась, – рассказали журналистам в местной администрации.

Напомним, в 2023 году губернатор Андрей Бочаров также принял участие в акции «Ёлка желаний». Тогда глава региона исполнил мечты ребят из Волгоградской области, ЛНР, ДНР и других регионов, воссоединившихся с Россией. Руководитель подарил детям музыкальные инструменты, велосипед, набор для рисования, швейную машинку и фотоаппарат.

Фото: администрация Станично-Луганского округа ЛНР