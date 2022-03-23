Федеральные новости

ФАС России из-за роста цен проверит производителей офисной бумаги

Федеральные новости 23.03.2022 15:26
23.03.2022 15:26



Федеральная антимонопольная служба начала проверку обоснованности роста цен на офисную бумагу. 
- На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию. При выявлении нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры реагирования, - сообщило сегодня ФАС в своем Telegram-канале.
В Волгограде, к примеру, с острым дефицитом белой офисной бумаги формата А4 горожане столкнулись на прошлой неделе. Этот товар, как сообщалось, подорожал более чем в два раза. 
Так, к примеру, в  «Офисмаге», по состоянию на 23 марта, осталась одна упаковка по 500 листов формата А4 за 795 рублей. Спекулянты предлагают стандартные пачки белой офисной бумаги по цене не ниже 1000 рублей за пачку.
Отметим, что жалобы на дефицит офисной бумаги и ее дороговизну поступают и в Госдуму России. Так, жители различных регионов, в том числе и волгоградцы, накануне озвучили эту проблему председателю Госдумы России Вячеславу Володину под его постом в Telegram-канале.
В свою очередь Минпромторг заявлял 21 марта, что бесперебойные поставки офисной бумаги в магазины Волгограда и области возобновятся максимум через неделю.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Федеральные новости
21.03.2022 18:11
Федеральные новости 21.03.2022 18:11

0
Далее
Федеральные новости
19.03.2022 19:17
Федеральные новости 19.03.2022 19:17

0
Далее
Федеральные новости
18.03.2022 14:49
Федеральные новости 18.03.2022 14:49

0
Далее
Федеральные новости
16.03.2022 12:04
Федеральные новости 16.03.2022 12:04

0
Далее
Федеральные новости
16.03.2022 10:23
Федеральные новости 16.03.2022 10:23

0
Далее
Федеральные новости
15.03.2022 13:03
Федеральные новости 15.03.2022 13:03

0
Далее
Федеральные новости
14.03.2022 19:22
Федеральные новости 14.03.2022 19:22

0
Далее
Федеральные новости
14.03.2022 11:09
Федеральные новости 14.03.2022 11:09

0
Далее
Федеральные новости
11.03.2022 10:03
Федеральные новости 11.03.2022 10:03

0
Далее
Федеральные новости
10.03.2022 17:58
Федеральные новости 10.03.2022 17:58

0
Далее
Федеральные новости
08.03.2022 09:03
Федеральные новости 08.03.2022 09:03

0
Далее
Федеральные новости
05.03.2022 14:07
Федеральные новости 05.03.2022 14:07

0
Далее
Федеральные новости
03.03.2022 20:05
Федеральные новости 03.03.2022 20:05

0
Далее
Федеральные новости
03.03.2022 09:52
Федеральные новости 03.03.2022 09:52

0
Далее
Федеральные новости
02.03.2022 13:51
Федеральные новости 02.03.2022 13:51

0
Далее

Лента новостей

22:28
Солнечный четверг предвещают синоптики в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:53
Волгоградцам выдали почти 600 разрешений на весеннюю охотуСмотреть фотографии
21:09
Бюджет-2021: на что власти Волгоградской области потратили 145,5 млрд рублейСмотреть фотографии
20:51
Разрыв отношений, оперные страсти и новый закон: итоги 23 марта в России и ВолгоградеСмотреть фотографии
19:51
Из-за угроз в Волгограде эвакуировали 4 магазина «Магнит»Смотреть фотографии
19:50
Под Волгоградом двухлетний ребенок впал в кому после падения в бассейнСмотреть фотографии
19:23
Двое иностранцев задержаны под Волгоградом с крупной партией героинаСмотреть фотографии
19:02
Защита экс-главбуха «Царицынской оперы» увидела в уголовном деле след тещи вице-губернатораСмотреть фотографии
17:44
В Волгограде экстренно эвакуировали посетителей ТЦ «Ворошиловский»Смотреть фотографии
17:36
Суд избавил волгоградцев от автосервиса на территории бывшей психбольницыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:20
Аферисты забирали у волгоградцев деньги с вещами и постельным бельемСмотреть фотографииCмотреть видео
17:20
«Это будет удар»: в волгоградском «Роторе» оценили шансы вылета во вторую лигу и сохранения должностейСмотреть фотографииCмотреть видео
17:09
«Кто вам такое сказал?»: чиновники под Волгоградом не заметили контролируемого отжига камышаСмотреть фотографии
16:59
Журналистам в Волгограде показали, как выглядит сахар по 60 рублей (он существует)Смотреть фотографии
16:47
Британский Ковентри разорвал дружбу с Волгоградом из-за спецоперацииСмотреть фотографии
16:36
Волгоградцы простились с погибшим на Украине 40-летним Юрием НестроевымСмотреть фотографии
16:10
Глава ГУ МВД в Волгограде проверил готовность сотрудников к Параду ПобедыСмотреть фотографии
15:50
Президент ЛУКОЙЛа Алекперов и губернатор Бочаров обсудили будущее отраслиСмотреть фотографии
15:46
Подросток из Волгограда взял отцовский Nissan и разбил его в хлам во время погони (ВИДЕО)Смотреть фотографии
15:26
ФАС России из-за роста цен проверит производителей офисной бумагиСмотреть фотографии
15:17
Детскую поликлинику в Волгограде поймали на нарушениях при закупкеСмотреть фотографии
15:16
Пора, брат, пора! Пассажирский порт опубликовал расписание дачных маршрутовСмотреть фотографии
14:43
Банк «Открытие»: как защитить свои сбережения в новой реальностиСмотреть фотографии
14:33
Глава Михайловки пролоббировал увеличение зарплаты для своего зама на новой должностиСмотреть фотографии
14:26
Дешевле не будет: стоимость самых популярных в Волгограде иномарок достигла 2 млн рублейСмотреть фотографии
13:36
Участников спецоперации на Украине признают ветеранами боевых действийСмотреть фотографии
13:01
В Волгоградской области обновили величину родительской платы за детский садСмотреть фотографии
12:46
Житель Волжского ради капусты и памперсов решился на отчаянный шагСмотреть фотографииCмотреть видео
12:37
В Волгоград прилетел президент ЛУКОЙЛа АлекперовСмотреть фотографии
12:16
В Волгограде грядет ослабление ограничений по ковидуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 