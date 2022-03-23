ФАС России из-за роста цен проверит производителей офисной бумаги









Федеральная антимонопольная служба начала проверку обоснованности роста цен на офисную бумагу.

- На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию. При выявлении нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры реагирования, - сообщило сегодня ФАС в своем Telegram-канале.

В Волгограде, к примеру, с острым дефицитом белой офисной бумаги формата А4 горожане столкнулись на прошлой неделе. Этот товар, как сообщалось, подорожал более чем в два раза.

Так, к примеру, в «Офисмаге», по состоянию на 23 марта, осталась одна упаковка по 500 листов формата А4 за 795 рублей. Спекулянты предлагают стандартные пачки белой офисной бумаги по цене не ниже 1000 рублей за пачку.

Отметим, что жалобы на дефицит офисной бумаги и ее дороговизну поступают и в Госдуму России. Так, жители различных регионов, в том числе и волгоградцы, накануне озвучили эту проблему председателю Госдумы России Вячеславу Володину под его постом в Telegram-канале.

В свою очередь Минпромторг заявлял 21 марта, что бесперебойные поставки офисной бумаги в магазины Волгограда и области возобновятся максимум через неделю.