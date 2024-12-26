Федеральные новости

Участникам СВО сохранят рабочие места на весь период контракта

Федеральные новости 26.12.2024 21:19
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26.12.2024 21:19


Рабочие места военнослужащих, участвующих в специальной военной операции по контракту, будут сохранены на весь период действия контракта. Как сообщает V102.RU, такой закон, подписанный Владимиром Путиным 26 декабря, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Сейчас с гражданами, пребывающими в запасе и желающими поступить на военную службу по контракту, может быть заключен контракт на один год или меньший срок. При этом за работниками, заключившими контракт на срок более одного года, не сохранялось рабочее место, в результате чего могло последовать увольнение.  

Принятый закон позволяет приостанавливать действие трудового договора на весь период прохождения службы по контракту независимо от срока его заключения. 

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