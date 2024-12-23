Сегодня, 23 декабря, депутаты гордумы Волгограда утвердили бюджет на 2025 год с нулевым дефицитом в размере 37 миллиардов 667 миллионов 810 тысяч рублей, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу представительного органа власти.

В общей сложности на 2025 год определены 16 муниципальных программ объемом 33,4 млрд. рублей – это порядка 89% от общих расходов бюджета. На социальную сферу заложено 16,8 млрд. На образование - 14,5 млрд. рублей. На благоустройство города предусмотрено 1,6 млрд. рублей, в том числе на формирование современной городской среды – 732,5 млн. рублей.

В новом 2025 году в Волгограде запланировано благоустройство семи территорий:

- в границах от пр. Ленина до площади Павших Борцов, включая территорию вокруг Вечного огня;

- пр. Жукова в границах от ул. Либкнехта до ул. Трехгорной и от ул. Черноморской до ул. им. Рокоссовского (правая сторона);

- благоустройство ул. Рокоссовского от пр. Жукова до мостового перехода через Волгу (четная сторона);

- благоустройство верхней террасы Центральной набережной на участке от ул. Наумова до улицы 7-й Гвардейской;

- благоустройство Привокзальной площади в Центральном районе;

- благоустройство территории, прилегающей к строящемуся зданию Арбитражного суда в Ворошиловском районе.

Дорожное хозяйство будет профинансировано на 5,3 млрд. рублей. Предусмотрены средства на строительство дорог по ул. Абадиева, по ул. КИМ с выездом в пойму р. Царицы в Ворошиловском районе; по части ул. Родниковой и др.

В сфере транспортного обслуживания на 2025 год запланировано 4,5 млрд. рублей, из которых 3,6 млрд. рублей - для обеспечения перевозки пассажиров по регулируемым тарифам. В новом году будет закуплено 50 единиц автобусов за 277,8 млн. рублей с поставкой в 2026 году.

Дополнительные средства предусмотрены, в том числе на изготовление проектно-сметной документации на ремонт плавательного бассейна «Юность» и на благоустройство площади Дзержинского Тракторозаводского района.

- Во втором чтении утвержден бюджет на очередной трехлетний период. На 2025 год он составил 37,7 миллиардов рублей. Но это не окончательные цифры – как правило, в течение года из вышестоящих источников муниципалитету направляются дополнительные субвенции и субсидии, и мы по поправкам регулярно увеличиваем параметры бюджета. К примеру, бюджет Волгограда текущего года в итоге составил порядка 50 миллиардов рублей. Есть уверенность, что и в следующем году окончательные параметры бюджета будут больше первоначально утвержденных сумм, - прокомментировал главный финансовый документ Волгограда председатель думского комитета по бюджету и налогам Олег Ярылкин.

Ранее проект бюджета Волгограда на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов был представлен общественности на публичных слушаниях. В первом чтении он был утвержден гордумой 4 декабря, и сегодня – в окончательном варианте.

Фото из архива V102.RU