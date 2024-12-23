Экономика

Куда пойдут деньги? Утвержден бездефицитный бюджет Волгограда на 2025 год

Экономика 23.12.2024 19:26
0
23.12.2024 19:26


Сегодня, 23 декабря, депутаты гордумы Волгограда утвердили бюджет на 2025 год с нулевым дефицитом в размере 37 миллиардов 667 миллионов 810 тысяч рублей, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу представительного органа власти.

В общей сложности на 2025 год определены 16 муниципальных программ объемом 33,4 млрд. рублей – это порядка 89% от общих расходов бюджета. На социальную сферу заложено 16,8 млрд. На образование - 14,5 млрд. рублей. На благоустройство города предусмотрено 1,6 млрд. рублей, в том числе на формирование современной городской среды – 732,5 млн. рублей.

В новом 2025 году в Волгограде запланировано благоустройство семи территорий: 

- в границах от пр. Ленина до площади Павших Борцов, включая территорию вокруг Вечного огня; 

- пр. Жукова в границах от ул. Либкнехта до ул. Трехгорной и от ул. Черноморской до ул. им. Рокоссовского (правая сторона); 

- благоустройство ул. Рокоссовского от пр. Жукова до мостового перехода через Волгу (четная сторона); 

- благоустройство верхней террасы Центральной набережной на участке от ул. Наумова до улицы 7-й Гвардейской; 

- благоустройство Привокзальной площади в Центральном районе;

- благоустройство территории, прилегающей к строящемуся зданию Арбитражного суда в Ворошиловском районе.

Дорожное хозяйство будет профинансировано на 5,3 млрд. рублей. Предусмотрены средства на строительство дорог по ул. Абадиева, по ул. КИМ с выездом в пойму р. Царицы в Ворошиловском районе; по части ул. Родниковой и др.

В сфере транспортного обслуживания на 2025 год запланировано 4,5 млрд. рублей, из которых 3,6 млрд. рублей - для обеспечения перевозки пассажиров по регулируемым тарифам. В новом году будет закуплено 50 единиц автобусов за 277,8 млн. рублей с поставкой в 2026 году.

Дополнительные средства предусмотрены, в том числе на изготовление проектно-сметной документации на ремонт плавательного бассейна «Юность» и на благоустройство площади Дзержинского Тракторозаводского района.

- Во втором чтении утвержден бюджет на очередной трехлетний период. На 2025 год он составил 37,7 миллиардов рублей. Но это не окончательные цифры – как правило, в течение года из вышестоящих источников муниципалитету направляются дополнительные субвенции и субсидии, и мы по поправкам регулярно увеличиваем параметры бюджета. К примеру, бюджет Волгограда текущего года в итоге составил порядка 50 миллиардов рублей. Есть уверенность, что и в следующем году окончательные параметры бюджета будут больше первоначально утвержденных сумм, - прокомментировал главный финансовый документ Волгограда председатель думского комитета по бюджету и налогам Олег Ярылкин.

Ранее проект бюджета Волгограда на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов был представлен общественности на публичных слушаниях. В первом чтении он был утвержден гордумой 4 декабря, и сегодня – в окончательном варианте.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
23.12.2024 16:34
Экономика 23.12.2024 16:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.12.2024 16:50
Экономика 21.12.2024 16:50
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.12.2024 11:47
Экономика 21.12.2024 11:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.12.2024 19:29
Экономика 20.12.2024 19:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.12.2024 17:54
Экономика 20.12.2024 17:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.12.2024 14:29
Экономика 20.12.2024 14:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.12.2024 11:55
Экономика 20.12.2024 11:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.12.2024 15:56 Реклама
Экономика 19.12.2024 15:56 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.12.2024 10:46
Экономика 19.12.2024 10:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.12.2024 06:32
Экономика 19.12.2024 06:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.12.2024 20:18
Экономика 18.12.2024 20:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.12.2024 16:59 Реклама
Экономика 18.12.2024 16:59 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.12.2024 14:15
Экономика 18.12.2024 14:15
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.12.2024 11:38
Экономика 18.12.2024 11:38
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.12.2024 09:40
Экономика 18.12.2024 09:40
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:25
Стали известны подробности конфликта на АЗС под Волгоградом с цыганамиСмотреть фотографии
19:52
Построенную в обход Волгограда трассу-«мечту» показали с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:29
Офицеры МВД выручили застрявшую на волгоградской трассе семейную паруСмотреть фотографии
19:26
Куда пойдут деньги? Утвержден бездефицитный бюджет Волгограда на 2025 годСмотреть фотографии
18:53
Суд заочно ужесточил наказание экс-владельцу «Красного Октября» ГерасименкоСмотреть фотографии
18:12
Андрей Бочаров снял с постов председателей трех комитетов обладминаСмотреть фотографии
17:50
Молодчики сняли на видео избиение подростка с отклонениями под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:23
«Из 12 рушится уже 4-й»: дом в историческом центре Волгограда теряет балконыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:46
Синоптики пообещали трехдневный каток в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:34
Волгоградцам напомнили, какие налоги нужно заплатить до Нового годаСмотреть фотографии
16:30
Ж/д переезд закроют в Ленинском районе 24 декабряСмотреть фотографии
15:46
Пассажирка рейса Москва – Беслан остается в кардиологии ВолгоградаСмотреть фотографии
15:20
Партия согласовала шестерых предложенных депутатами глав комитетов обладминаСмотреть фотографии
14:50
Вице-премьер России исполнил спортивную мечту школьника из ВолгоградаСмотреть фотографии
14:41
Ходил без штанов по улицам, приставал к детям: педофил получил 15 лет строгого режима под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:25
Роспотребнадзор изымает из продажи опасные шпротыСмотреть фотографии
14:09
Открыт 25-километровый участок стратегической трассы обхода ВолгоградаСмотреть фотографии
14:05
Волгоградские волейболистки завершили 2024 год тремя поражениями в РязаниСмотреть фотографии
13:59
Миллионы часов и километров: Drivee подвел итоги года в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:24
Не успевший на техосмотр кроссовер выгорел дотла под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:23
Борт «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Волгограде из-за больного пассажираСмотреть фотографии
12:52
«Здесь никто не пиарится»: волгоградец стал добровольцем по расчистке пляжей Анапы от мазутаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:23
Волгоградка жестоко расправилась с ухажёромСмотреть фотографии
12:17
Волгоградка Дарья Антонова выиграла международный турнир по дзюдоСмотреть фотографии
12:16
Куда волгоградцам переехать за большими перспективамиСмотреть фотографии
12:02
В поселке Волжского пенсионер обгорел при пожаре в гаражеСмотреть фотографии
11:01
СК: толпа цыган избила битами мужчину на автозаправке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:54
Жители Волгограда могут оплатить услуги ЖКХ до новогодних праздниковСмотреть фотографии
10:43
В Волгоградской области у фермера обнаружили производство сомнительной сметаныСмотреть фотографии
10:37
Андрей Бочаров озадачил подчиненных после Прямой линии ПутинаСмотреть фотографии
 