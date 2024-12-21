«А у нас – наоборот?»: гречка рекордно подешевела в Волгоградской области





Гречка по состоянию на конец декабря продемонстрировала самое заметное снижение цен среди круп за прошедший год в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, сейчас ее средняя стоимость составляет 54,68 рубля за килограмм. При этом год назад она стоила в среднем 60,1 рубля за кг. Гречка по состоянию на конец декабря продемонстрировала самое заметное снижение цен среди круп за прошедший год в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, сейчас ее средняя стоимость составляет 54,68 рубля за килограмм. При этом год назад она стоила в среднем 60,1 рубля за кг.

В то же время стоимость других круп за прошедший год выросла. Например, пшено стало стоить больше почти на 5 рублей (44,99 рубля), на столько же выросли цены на рис (99,76 рубля).При этом накануне в ФАС РФ заявили о намерении провести анализ обоснованности оптово-отпускных цен на гречку. Ведомством уже запрошена информация в Российском Союзе мукомольных и крупяных предприятий о причинах и факторах, оказавших влияние на увеличение себестоимости гречневой крупы в ноябре-декабре 2024 года, а также предложения по мерам, направленным на стабилизацию оптово-отпускных цен на этот товар.В случае, если полученные данные будут свидетельствовать о необоснованном повышении цен, ФАС России проведет проверку в отношении производителей гречневой крупы.Напомним, самый резкий рост цен на гречку в Волгоградской области был зафиксирован в 2022 году. Тогда пакет гречки продавался даже за 160-170 рублей.