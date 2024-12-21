«А у нас – наоборот?»: гречка рекордно подешевела в Волгоградской области

При этом накануне в ФАС РФ заявили о намерении провести анализ обоснованности оптово-отпускных цен на гречку. Ведомством уже запрошена информация в Российском Союзе мукомольных и крупяных предприятий о причинах и факторах, оказавших влияние на увеличение себестоимости гречневой крупы в ноябре-декабре 2024 года, а также предложения по мерам, направленным на стабилизацию оптово-отпускных цен на этот товар.
В случае, если полученные данные будут свидетельствовать о необоснованном повышении цен, ФАС России проведет проверку в отношении производителей гречневой крупы.
Напомним, самый резкий рост цен на гречку в Волгоградской области был зафиксирован в 2022 году. Тогда пакет гречки продавался даже за 160-170 рублей.