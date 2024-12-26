Бочаров позвал на совещание руководителей всех силовых и надзорных органов





Волгоградский губернатор 26 декабря проводит совещание по обеспечению правопорядка в регионе в предстоящие праздничные дни. В мероприятии, сообщает ИА «Высота 102», принимают участие главы силовых и правоохранительных структур, заместители Андрея Бочарова, чиновники и общественники.

Открывая совещание, глава региона подчеркнул, что обстановка в Волгограде и области на сегодня стабильная.

– В текущем году в Волгоградской области все новогодние и рождественские, а также крещенские мероприятия спланированы с учетом действия на территории Волгоградской области режима повышенной готовности, введенного решением президента нашей страны. В этой связи будут организованы и проведены только основные традиционные праздничные мероприятия, прежде всего с участием детей, – подчеркнул Андрей Бочаров.





Органами исполнительной власти Волгоградской области и федеральных структур, органами местного самоуправления, по словам Бочарова, уже осуществляется межведомственный комплекс основных и дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности.

– Вместе с тем с учетом складывающейся оперативной обстановки в целях снижения возможных опасностей и рисков, предлагаю сегодня обсудить комплекс дополнительных организационно-практических мер, направленных на повышение уровня защищенности мест проведения праздничных мероприятий, обеспечение безопасности жителей и гостей Волгоградской области, – сделал акцент Андрей Бочаров.