Икру от предприятия-«призрака» разыскивают в Волгограде

На торговых прилавках в Волгоградской области может оказаться икра, якобы произведенная на Сахалине на одном из предприятий, которого не существует. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора, соответствующее предупреждение в Волгоград поступило из Сахалинской области.

- Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области на основании письма Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области сообщает о нахождении в обороте в различных регионах России икорной продукции, производимой «предприятием-призраком» ООО «Персей» (юридический адрес: Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Крутая, д. 42), - сообщает ведомство. - Установлено, что изготовитель, указанный на маркировке, деятельность не осуществляет, предприятие ООО «Персей» признано несостоятельным (банкротом).

Санитарные врачи предупреждают, что такая икра, произведенная неизвестными лицами в неизвестных условиях, может быть опасной для здоровья.

Покупателей просят внимательно читать сведения на упаковке. В случае выявления икорной продукции этого предприятия-«призрака» нужно обращаться в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области (400005 г. Волгоград, Ленина пр., 50б, телефон «горячей линии» +7 (8442) 24-36-30) для принятия мер реагирования.

Фото из архива V102.RU