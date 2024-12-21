Экономика

Земли в пригороде Волгограда заберут у местных чиновников

Экономика 21.12.2024 11:47
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21.12.2024 11:47


Депутаты Волгоградской облдумы приняли  изменения в законопроект о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований Волгоградской области и органами государственной власти Волгоградской области по предоставлению земельных участков. Как сообщает V102.RU, этот вопрос был вынесен на состоявшееся на днях заседание регпарламента.
Речь идет об изменениях, касающихся земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которыми раньше распоряжались органы местного самоуправления. Теперь в пределах волгоградской агломерации – города Волжского, Городищенского, Среднеахтубинского и Светлоярского районов – установлен новый порядок предоставления земельных наделов. Подробности нововведения объяснили V102.RU в комитете по управлению государственным имуществу Волгоградской области.
С 1 января 2025 года, предпринимателям и организациям по вопросам представления земельных участков для коммерческого использования в городе Волжском, Городищенском, Среднеахтубинском и Светлоярском районах необходимо обращаться не в органы местного самоуправления, как ранее, а в комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области.
- Такое решение позволит упорядочить застройку, будет способствовать комплексному развитию территорий, эффективно решать вопросы создания коммунальной инфраструктуры на территории волгоградской агломерации, - пояснили в облкомимуществе.
Одновременно с этим полномочия по предоставлению земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов и гаражей в  Волгограде,  Волжском, Городищенском, Среднеахтубинском и Светлоярском районах останутся за муниципалитетами.
Что касается Волгограда, то с 1 января 2025 года вопросы предоставления земельных участков для коммерческого использования по-прежнему будут оставаться в ведении комитета по управлению госимуществом, а вот полномочия по предоставлению на торгах городских земельных участков под гаражи и ИЖС с регионального уровня возвращены в муниципалитет.  Это обусловлено тем, что решение таких вопросов не связано с реализацией крупных проектов, имеющих межмуниципальное значение. Перераспределение полномочий позволит реализовать единую государственную политику в области земельных отношений в Волгограде и граничащих с ним муниципальных образованиях, уверены в администрации региона.
Таким образом, с 1 января 2025 года всем юридическим лицам и предпринимателям по вопросам предоставления земельных участков на торгах для коммерческих целей необходимо обращаться в региональный комитет по управлению госимуществом посредством портала Госуслуг или через МФЦ.
Граждане, желающие получить участки в границах Волгограда под строительство гаражей или домов, смогут решить эти вопросы в городском департаменте муниципального имущества по адресу: г. Волгоград, ул. Волгодонская, д. 16, телефон: 33-35-01. Также можно это сделать через многофункциональные центры.


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