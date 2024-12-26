



В Дзержинском районе Волгограда разгорелся скандал, связанный со сносом рынка «Олимпия». Как сообщает ИА «Высота 102», владельцы торговой площадки за несколько дней до Нового года уведомили продавцов о необходимости всего за одну неделю освободить арендуемые площади.

– 24 декабря на предпринимателей вышла администрация рынка и сообщила о том, что 31 числа он будет работать последний день. Это шокировало всех. Чтобы вы понимали, сейчас приближаются праздники, люди все закупились товаром, вложили деньги, многие влезли в долги. Большинство здесь же всё и хранили. И что же сейчас? Продавцов просто выгоняют на улицу. Они не смогут реализовать товар. По сути, пускают всех по миру, разоряют, – рассказала журналистам одна из сотрудниц рынка.





По словам женщины, ситуация беспрецедентно циничная и бесчеловечная. При этом она подчёркивает, что торговая площадка работает вот уже 26 лет и пользуется большой популярностью у волгоградцев.

– У нас действительно в районе недавно открылись новые ярмарки, но нужно понимать, что они были построены совсем недавно. Их владельцы прилично вложились в строительство, и теперь им придётся эти затраты отбивать. Естественно, это всё будет заложено в ценники и ляжет на плечи покупателей. У нас же здесь были более доступные, социально-ориентированные цены. К нам приходили, как правило, пенсионеры, люди с инвалидностью, с откровенно небольшим достатком. Сейчас же и так по всем нам ударила инфляция, а после закрытия «Олимпии» жители Дзержинского района потеряют доступ к ещё одной площадке с более-менее приемлемым соотношением цены и качества, – добавила собеседника ИА «Высота 102».





Однако, конечно, во всей этой ситуации основной удар всё же примут на себя предприниматели. Некоторым придётся не только освободить арендуемые помещения, но и демонтировать торговые площади. Всё дело в том, что часть павильонов находятся у коммерсантов в собственности.

– Я здесь торгую уже не одно десятилетие. В своё время мне пришлось отдать очень большую сумму за павильон. Что делать теперь – не знаю. Мне товар вывозить некуда, да и тем более в столь сжатые сроки, – рассказала владелец одной из точек по торговле текстилем на территории рынка «Олимпия». – Но больше всего мне обидно само отношение к нам – к бизнесменам. Как к мусору. Мы все эти годы платили в казну налоги с продаж, перечисляли деньги за аренду земли, и мэрию всё устраивало. Сейчас же нас просто выкидывают на улицу, как щенков, с которыми наигрались.





В официальном уведомлении, с содержанием которого удалось ознакомиться журналистам, утверждается, что ликвидация торгового комплекса инициирована администрацией Волгограда.

– Уважаемые арендаторы торгового комплекса «Олимпия», на протяжении многих лет вы осуществляли предпринимательскую деятельность на территории торгового комплекса «Олимпия». К сожалению, администрацией города Волгограда было принято решение о непродлении договора аренды земельных участков, о невключении в схему размещения нестационарных торговых объектов действующего на протяжении многих лет торгового комплекса «Олимпия» и предприняты действия по освобождению земельных участков, – говорится в документе.





В свою очередь в пресс-службе мэрии журналистам подтвердили, что действительно власти потребовали освободить занимаемый участок.

– Данная территория была предоставлена хозяйствующему субъекту для организации рыночной торговли в 1998 году. Торговля здесь осуществлялась в некапитальных объектах, оборудованных организатором рынка на указанной территории. В 2022 году действие договора аренды истекло. Заключить новый договор на тех же условиях не представляется возможным, поскольку в федеральное законодательство внесены изменения. В частности, в соответствии с актуальными требованиями законодательства рынки должны размещаться не в нестационарных объектах, а в объектах капитального строительства, – подчеркнули в администрации Волгограда.





При этом, по информации владельцев ТК «Олимпия», им также были известны новые требования, и поэтому они попытались согласовать с муниципалитетом строительство современных торговых галерей.

– На протяжении последних месяцев администрация торгового комплекса предпринимала все возможные действия для сохранения и дальнейшей работы ТК «Олимпия». Нами направлялось к властям Дзержинского района предложение о включении в схему размещения нестационарных торговых объектов действующего торгового комплекса «Олимпия», в том числе был разработан и представлен на согласование проект нового, современного торгового комплекса – торговой галереи «Олимпия». Однако он был отвергнут, – говорится в направленном арендаторам уведомлении.

В какой-то момент попытки найти общий язык с мэрией привели владельцев рынка в суд.

- В связи с тем, что хозяйствующий субъект не освободил занимаемую территорию, муниципалитет обратился в суд для принятия решения о дальнейшей судьбе указанной территории. В августе 2024 года Арбитражный суд Волгоградской области обязал хозсубъекта демонтировать торговые объекты. Не согласившись с данным решением, ответчик пытался его обжаловать. В итоге 3 декабря 2024 года суд апелляционной инстанции оставил без изменений решение Арбитражного суда Волгоградской области, решение суда первой инстанции вступило в законную силу, – пояснили городские власти.

При этом, по словам чиновников, взаимоотношение между владельцами рынка и рядовыми предпринимателями, а также возникшие у последних проблемы не входят в компетенцию мэрии:

– Вопросы уведомления торгующих и другого взаимодействия с ними владельца торговых объектов не входят в зону ответственности муниципалитета. Торгующие могут продолжить свою деятельность на любых легальных торговых площадках на территории города.

Отметим, после сноса рынка «Олимпия» администрация Дзержинского района планирует благоустроить данную территорию. Какой конкретно объект рекреации появится здесь – не сообщается. Напомним, ранее чиновники точно также снесли в Советском районе Волгограда в 2016 году авторынок «Зелёное кольцо», а в 2017 году и продовольственный рынок «Петровский». На территории первого власти пообещали разбить современный парк, а площадку под вторым – благоустроить. Однако на текущий момент на местах, где когда-то кипела торговля, красуется лишь бурьян да редкие остатки строительного мусора от торговых площадок.

Фото: Павел Мирошкин