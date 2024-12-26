Расследования

Оперативники уложили лицом в пол самарцев, укравших 8,5 млн у участника СВО

Расследования 26.12.2024 12:21
0
26.12.2024 12:21


Участник специальной военной операции из города Урюпинска Волгоградской области лишился 8,5 млн рублей после общения с телефонными аферистами. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне преступники были задержаны в Самаре. 



Некоторое время назад военнослужащий обратился с заявлением в полицию Урюпинска, рассказав, что  неизвестные в мессенджере убедили перевести на так называемый «безопасный счет» более 8,5 млн. рублей. Для этого наш земляк продал автомобиль, оформил кредит и вместе с личными сбережениями на протяжении более десяти дней частями переводил деньги через банкоматы на указанные аферистам счета. По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело, – сообщили подробности в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Сообщается, что аферисты пытались пустить по ложному следу оперативников, но волгоградские сотрудники Управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Волгоградской области и Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский» установили, что банковские операции с похищенными деньгами проводятся на территории  Самары. 

Задержание преступников было произведено в Самаре. Во время обысков в их домах волгоградские полицейские обнаружили десятки мобильных телефонов и банковских карт,  черновые записи, свидетельствующие о движении средств на сумму порядка 180 млн рублей.

В настоящее время задержанные самарцы уже доставлены в Урюпинск. Двое из них заключены под стражу, остальным избрана мера о регулярной явке.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
26.12.2024 15:01
Расследования 26.12.2024 15:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.12.2024 09:18
Расследования 26.12.2024 09:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2024 20:36
Расследования 25.12.2024 20:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2024 17:32
Расследования 25.12.2024 17:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2024 15:16
Расследования 25.12.2024 15:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2024 14:58
Расследования 25.12.2024 14:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2024 14:41
Расследования 25.12.2024 14:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2024 13:39
Расследования 25.12.2024 13:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2024 12:23
Расследования 25.12.2024 12:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2024 11:39
Расследования 25.12.2024 11:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2024 10:04
Расследования 25.12.2024 10:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.12.2024 23:15
Расследования 24.12.2024 23:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.12.2024 18:23
Расследования 24.12.2024 18:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.12.2024 15:48
Расследования 24.12.2024 15:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.12.2024 13:53
Расследования 24.12.2024 13:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:01
Сотрудник райадминистрации Волгограда получил 3 года за «продажу» детейСмотреть фотографии
14:42
«С вещами – на выход»: продавцам рынка «Олимпия» предписали за неделю освободить и демонтировать павильоныСмотреть фотографии
13:53
Участники Сталинградской битвы получат по 100 тысяч рублей ко 2 февраляСмотреть фотографии
13:07
В Волгоградской области «семерка» рухнула на дно оврагаСмотреть фотографии
13:04
Впервые за 57 лет: еще одну котельную капитально ремонтируют в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:29
Ирина Муравьева назначена врио председателя нового ОблкоммолодежиСмотреть фотографии
12:21
Оперативники уложили лицом в пол самарцев, укравших 8,5 млн у участника СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
В Волгоградской области в 2024 году появились пять быстровозводимых отделений почтыСмотреть фотографии
11:34
В Волгоград привезли конфискованную львиную пару из Северной ОсетииСмотреть фотографииCмотреть видео
11:09
Слух волгоградцев 27 декабря снова проверят тревожными сиренамиСмотреть фотографии
10:51
Шестеро чиновников получили «добро» от партии на посты в обладминеСмотреть фотографии
10:50
Побег с места ДТП в Волгограде водителя-труса попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:47
Андрей Бочаров продлил полномочия глав шести комитетов обладминаСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде из-за ДТП на Горнополянском путепроводе разорвало пополам иномаркуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:23
Сказки, флешмобы и квесты: в бизнес-гимназии Волгограда прошли новогодние мероприятияСмотреть фотографииCмотреть видео
10:15
ФСБ сообщила о задержании волгоградцев, поддержавших атаку ВСУ на БелгородСмотреть фотографииCмотреть видео
09:46
Новый год с вермишелью? Финальный мониторинг цен на продукты опубликовал ВолгоградстатСмотреть фотографии
09:18
Бастрыкин запросит доклад о проникновении в волгоградский лицей наркоманаСмотреть фотографии
09:04
«Как сеять будем?»: в Волгоградской области цены на солярку взлетели на 80 копеекСмотреть фотографии
08:22
В Урюпинске ночью 26 декабря сгорел домСмотреть фотографии
08:05
Бочаров: обломки беспилотника упали на промпредприятие в Котовском районеСмотреть фотографии
08:04
Минобороны сообщило о трех сбитых БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:19
Проезд в электричках «Волгоград-Волжский» подорожает на 2 рубляСмотреть фотографии
06:37
Кредиты и выгорание на работе стали главными неудачами волгоградцев в 2024 годуСмотреть фотографии
20:36
Силовики вручили 52 повестки в военкомат жителям цыганского поселка в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:57
Расписание электричек изменится 28 декабря в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:04
В Волгограде суд лишил нерадивого отца выплат за погибшего на СВО сынаСмотреть фотографии
18:21
Рост цен на все ускорил инфляцию в Волгоградской области до 9%Смотреть фотографии
17:37
На партзаседании согласовали шесть глав комитетов волгоградского обладминаСмотреть фотографии
17:32
Под Волгоградом отправили в СИЗО троих цыган, избивших мужчину на заправкеСмотреть фотографии
 