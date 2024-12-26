



Участник специальной военной операции из города Урюпинска Волгоградской области лишился 8,5 млн рублей после общения с телефонными аферистами. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне преступники были задержаны в Самаре.





– Некоторое время назад военнослужащий обратился с заявлением в полицию Урюпинска, рассказав, что неизвестные в мессенджере убедили перевести на так называемый «безопасный счет» более 8,5 млн. рублей. Для этого наш земляк продал автомобиль, оформил кредит и вместе с личными сбережениями на протяжении более десяти дней частями переводил деньги через банкоматы на указанные аферистам счета. По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело, – сообщили подробности в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Сообщается, что аферисты пытались пустить по ложному следу оперативников, но волгоградские сотрудники Управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Волгоградской области и Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский» установили, что банковские операции с похищенными деньгами проводятся на территории Самары.

Задержание преступников было произведено в Самаре. Во время обысков в их домах волгоградские полицейские обнаружили десятки мобильных телефонов и банковских карт, черновые записи, свидетельствующие о движении средств на сумму порядка 180 млн рублей.

В настоящее время задержанные самарцы уже доставлены в Урюпинск. Двое из них заключены под стражу, остальным избрана мера о регулярной явке.