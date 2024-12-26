Общество

Два рейса в Волгограде задерживают из-за плана «Ковер»

Общество 26.12.2024 20:51
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26.12.2024 20:51


В аэропорту Волгограда задерживается борт, который должен был вылететь в столицу в 21-20 ч. Ориентировочно он перенесен на 22-50 ч., сообщает V102.RU со ссылкой на электронное табло международного аэропорта города-героя.
Это связано с задержкой рейса из Москвы, который  должен был приземлиться в Волгограде в 20-25 ч. Ожидается этот борт в 21-25 ч.
Напомним, сегодня была ограничена работа аэропортов Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский, а также аэропорта Калуга. Около часа в столице  действовал план «Ковер».


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