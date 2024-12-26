Федеральные новости

Мишустин заявил о подписании документов о выплатах защитникам Курской области

Федеральные новости 26.12.2024 17:11
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26.12.2024 17:11

Председатель правительства РФ  Михаил Мишустин заверил, что документы, предусматривающие назначение выплат защитника приграничья, в частности, Курской области, уже подписаны. Об этом он, согласно приведенным ТАСС сведениям, заявил на прошедшем министерском совещании.

Президент подчеркнул необходимость установить такие же выплаты, какие получают участники специальной военной операции, – напомнил Мишустин. – Соответствующие документы уже подготовлены и подписаны.

Также глава кабинета министров отметил необходимость держать подобные вопросы на особом контроле. 

Напомним, о том, что защитники приграничья сегодня не получают льгот, равных льготам, предусмотренным для участников СВО, президенту России Владимиру Путину сообщили во время Прямой линии 19 декабря. Глава государства пообещал решить вопрос в сжатые сроки. 

Скриншот видео ТАСС 

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