Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заверил, что документы, предусматривающие назначение выплат защитника приграничья, в частности, Курской области, уже подписаны. Об этом он, согласно приведенным ТАСС сведениям, заявил на прошедшем министерском совещании.

– Президент подчеркнул необходимость установить такие же выплаты, какие получают участники специальной военной операции, – напомнил Мишустин. – Соответствующие документы уже подготовлены и подписаны.

Также глава кабинета министров отметил необходимость держать подобные вопросы на особом контроле.

Напомним, о том, что защитники приграничья сегодня не получают льгот, равных льготам, предусмотренным для участников СВО, президенту России Владимиру Путину сообщили во время Прямой линии 19 декабря. Глава государства пообещал решить вопрос в сжатые сроки.

Скриншот видео ТАСС