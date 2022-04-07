Волгоградец получил 12 лет строгача за склонение подростков к наркотикам





Жителя Волгограда Даниила Матвеенко приговорили к 12 годам и 2 месяцам колонии строгого режима за склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков и незаконный сбыт запрещенных веществ. Адвокат Матвеенко обжаловал приговор Красноармейского районного суда, однако Волгоградский облсуд оставил решение первой инстанции в силе, сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Екатерина Вальковская.

В феврале 2021 года Даниил купил смесь, содержащую морфин, кодеин, 6-моноацетилморфин, ацетилкодеин, а также психотропное вещество – декстрометорфан. Через несколько дней, 20 февраля, парень склонил к употреблению наркотиков несовершеннолетнего Б. и в этот же день парень продал наркотики несовершеннолетней девушке З. Позже она отравилась ими и умерла. Обстоятельства ее смерти суд счел отягчающим обстоятельством.