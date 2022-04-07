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В сотнях домов и четырех СНТ в Волгограде временно отключат свет 7 апреля

Полезно знать 07.04.2022 08:39
07.04.2022 08:39


Плановые отключения электроэнергии в связи с проведением ремонтных работ затронут сегодня, 7 апреля, пять районов Волгограда. На протяжении нескольких часов света не будет в сотнях частных и многоквартирных домов, а также в четырех СНТ в Ворошиловском районе, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на АО «Волгоградские межрайонные электрические сети».

Больше всего адресов в перечне плановых отключений – в Ворошиловском районе. Здесь без электроэнергию отключат в СНТ «Отдых», «Дружба малая», «Волжанин» и «Победа». В список попали также здания в Красноармейском и Кировском районах. В Дзержинском районе света не будет только в одной многоэтажке на просп. Жукова, 115 с 09.00 до 17.00.

В Тракторозаводском районе на весь день отключат электроэнергию по адресам: ул. Мозырьская, д. 2-20, д. 20а, д. 1-11 и ул. Нахичеванская, д. 2-18, д. 1-17. В 13.00 без света на 4 часа останутся дома на ул. Дзержинского, 34, 37, Дегтярева, 37 и Оскольская, 1-9.

Полный список адресов отключений на 7 апреля опубликован на сайт АО «ВМЭС».

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