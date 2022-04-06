



В Краснооктябрьском районе Волгограда продолжается благоустройство бульварной зоны на площади Титова. Как сообщает ИА «Высота 102», в скором времени рабочие вернут на «путь к вождю» гранитные плиты. Работы по очистке плит и укладке их на прежнее место уже стартовали.





Ударными темпами в границах от малого проспекта Ленина до Первой Продольной магистрали подрядная компания сегодня укладывает тротуарную плитку. Напомним, что новое покрытие появится по итогам благоустройства на всем протяжении пешеходной зоны - на площади более 3 тысяч квадратных метров. В качестве основных авторы проекта выбрали для плитки оттенки серого.





О демонтаже ступеней, ведущих к памятнику Ленина, информагентство, напомним, сообщало в конце марта этого года. Как пояснили сегодня в мэрии, рабочие уже приступили к укладке гранитных плит на их прежние места. Чиновники уверяют, что каждую плиту в буквальном смысле нумеровали по порядку.

— Перед укладкой плит подрядная компания привела в порядок основание, а каждая гранитная плита вручную очищается специалистами от загрязнений. В обновленном виде ступени будут уложены на те же места, где находились до реставрации, — сообщили в городской администрации.





Как убедились корреспонденты информагентства, «омоложение» проходит каждая гранитная плита. Представители подрядной компании шлифуют и устраняют на них мелкие сколы и трещины. После таких процедур камень приобретает тот вид, в каком находился в момент строительства.









Вдоль пешеходной зоны в рамках благоустройства снесли значительную часть зеленых насаждений. Однако, напомним, в мэрии ранее заявляли, что на участке высадят около 80 деревьев и более 700 кустарников. Кроме этого, рабочие уложат рулонный газон, а чтобы зелень не пожухла под палящим волгоградским солнцем, в обязательном порядке проектом благоустройства предусмотрена прокладка водопровода.





По плану городской администрации, на площади возле памятника вождю в рамках благоустрйоства установят лавочки и смонтируют линию наружного освещения. До конца 2022 года преобразится 70% бульвара.



