Хорошо бы и дедушку отмыть: в Волгограде демонтировали ведущую к Ленину лестницу





В Волгограде демонтировали лестницу, ведущую к памятнику Ленина в Краснооктябрьском районе рядом с остановкой «Баррикады». В мэрии Волгограда ИА «Высота 102» пояснили, что работы осуществляются в рамках благоустройства бульварной зоны вдоль ул. Титова в границах от малого проспекта им. Ленина до Первой продольной магистрали.









Здесь уже укладывают новую брусчатку. Общая площадь нового покрытия составит 3 тысячи квадратных метров.









Также на общественной территории будет смонтирован поливочный водопровод, линия наружного освещения. В дополнение к существующим растениям на благоустраиваемом участке высадят около 80 деревьев и более 700 кустарников, рабочие уложат рулонный газон.











Между тем, волгоградцы обратили внимание на потускневшую скульптуру вождя мировой революции.











- Это хорошо, что занялись обустройством этой территории, - говорят горожане. - Но еще бы хорошо и дедушку Ленина отмыть, а то такое ощущение, что он потемнел от грязи.







Напомним, в 2021 году уже была приведена в порядок первая очередь бульвара по ул. им. Титова от ул. Таращанцев до малого проспекта им. Ленина.Фото ИА "Высота 102".