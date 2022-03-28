Общество

Хорошо бы и дедушку отмыть: в Волгограде демонтировали ведущую к Ленину лестницу

Общество 28.03.2022 20:05
28.03.2022 20:05


В Волгограде демонтировали лестницу, ведущую к памятнику Ленина в Краснооктябрьском районе рядом с остановкой «Баррикады». В мэрии Волгограда ИА «Высота 102» пояснили, что работы осуществляются в рамках благоустройства бульварной зоны вдоль ул. Титова в границах от малого проспекта им. Ленина до Первой продольной магистрали.


Здесь уже укладывают новую брусчатку.  Общая площадь нового покрытия составит 3 тысячи квадратных метров.


Также на общественной территории будет смонтирован поливочный водопровод, линия наружного освещения. В дополнение к существующим растениям на благоустраиваемом участке высадят  около 80 деревьев и более 700 кустарников, рабочие уложат рулонный газон. 


Между тем, волгоградцы обратили внимание на потускневшую скульптуру вождя мировой революции.


- Это хорошо, что занялись обустройством этой территории, - говорят горожане. - Но еще бы хорошо и дедушку Ленина отмыть, а то такое ощущение, что он потемнел от грязи.

Напомним, в 2021 году уже была приведена в порядок первая очередь бульвара по ул. им. Титова от ул. Таращанцев до малого проспекта им. Ленина.
Фото ИА "Высота 102".

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