Хорошо бы и дедушку отмыть: в Волгограде демонтировали ведущую к Ленину лестницу

Фото ИА "Высота 102".
Общество 28.03.2022 20:05
28.03.2022 20:05
Фото ИА "Высота 102".
В Волгограде демонтировали лестницу, ведущую к памятнику Ленина в Краснооктябрьском районе рядом с остановкой «Баррикады». В мэрии Волгограда ИА «Высота 102» пояснили, что работы осуществляются в рамках благоустройства бульварной зоны вдоль ул. Титова в границах от малого проспекта им. Ленина до Первой продольной магистрали.
Здесь уже укладывают новую брусчатку. Общая площадь нового покрытия составит 3 тысячи квадратных метров.
Также на общественной территории будет смонтирован поливочный водопровод, линия наружного освещения. В дополнение к существующим растениям на благоустраиваемом участке высадят около 80 деревьев и более 700 кустарников, рабочие уложат рулонный газон.
Между тем, волгоградцы обратили внимание на потускневшую скульптуру вождя мировой революции.
- Это хорошо, что занялись обустройством этой территории, - говорят горожане. - Но еще бы хорошо и дедушку Ленина отмыть, а то такое ощущение, что он потемнел от грязи.
Напомним, в 2021 году уже была приведена в порядок первая очередь бульвара по ул. им. Титова от ул. Таращанцев до малого проспекта им. Ленина.
Фото ИА "Высота 102".
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