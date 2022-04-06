Суд в Сочи отменил мягкий приговор убийцам 17-летней девушки в Волгоградской области

Расследования 06.04.2022 13:43
06.04.2022 13:43
Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи отменил приговор 42-летнему Амазаспу Григоряну и Марии Белой, которых в ноябре прошлого года осудили за жуткое убийство в Михайловке 17-летней девушки. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, вынесенное этому дуэту наказание прокуратура посчитала незаконным и несправедливым, обжаловав его в апелляционном порядке. Надзорное ведомство посчитало, что суд первой инстанции вопреки позиции гособвинения занизил квалификацию действий мужчины и девушки. Суд в Сочи согласился с доводами надзорного ведомства, отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе. После этого решения 17-летнюю девушку взяли под стражу.
Как ранее сообщало информагентство, 25 ноября прошлого года Амазасп Григорян был приговорен за убийство девушки к 12 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в совершении целого «букета» преступлений, среди которых убийство, похищение человека, незаконное хранение огнестрельного оружия, умышленное уничтожение чужого имущества и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
Его несовершеннолетнюю сообщницу признали виновной в совершении заранее не обещанного укрывательства убийства (ст. 316 УК РФ), но в связи с истечением срока давности уголовного преследования ее освободили от назначенного наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Тогда после оглашения приговора ее освободил из-под стражи.
Вину в инкриминируемых деяниях фигуранты уголовного дела не признали.
Жуткая история произошла в Михайловке в мае 2020 года. Обвиняемый попытался вернуть свою бывшую девушку и насильно вывез ее в ремонтную мастерскую в промзоне. Под угрозами несовершеннолетняя согласилась возобновить с ним отношения, но когда вернулась домой, то заявила ему, что они не будут вместе и пообещала обратиться в полицию, если ухажер будет преследовать ее. Тогда мужчина задумался об убийстве возлюбленной.
Для спланированного преступления ему понадобилась 16-летняя подруга пассии. Он начал ухаживать за ней и попутно настраивал против девушки. В середине августа лже-подруга пригласила вечером девочку в гости, отобрала у нее телефон и ходила с ним по Михайловке, создавая видимость прогулки. Все это было частью тщательно проработанного с мужчиной плана. Затем они вместе вывезли несчастную девушку в лес, где ревнивец задушил ее ремнем, и избавились от вещей погибшей.
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