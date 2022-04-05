Черный дым от пожара окутал Волго-Ахтубинскую пойму





Сегодня, 5 апреля, на противоположном берегу Волги жители Волгограда заметили черные клубы дыма. После сообщения очевидцев ИА «Высота 102» обратилось в МЧС за комментариями. В ведомстве сообщили, что на территории поймы произошло возгорание травы.

— На территории Волго-Ахтубинской поймы произошло возгорание травы. На месте работают расчеты 50-й пожарно-спасательной бригады, — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

По информации от экстренных служб, в пожаре никто не пострадал.

Фото: ИА "Высота 102"