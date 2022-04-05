Под Волгоградом женщина убила мужа из пневматической винтовки









Фроловский городской суд заключил под домашний арест 37-летнюю жительницу хутора Большой Лычак, которая подозревается в убийстве мужа. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, на иждивении женщины находятся двое несовершеннолетний детей. По решению суда она помещена под домашний арест до 1 июля.

По версии следствия, 30 марта женщина на почве ссоры с супругом, находясь на территории собственного домовладения, умышленно выстрелила ему в живот из пневматической винтовки. 31 марта мужчина скончался в больнице.

Его супругу задержали 2 апреля в порядке ст.91 УПК РФ. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Постановление о мере пресечения может быть обжаловано в апелляционном порядке.



