Сиделка под Волгоградом методично обкрадывала свою подопечную

Расследования 04.04.2022 10:27
04.04.2022 10:27
Перед судом в Ленинском районе Волгоградской области предстанет 62-летняя сиделка, которая подозревается в крупной краже. Как сообщили в региональном главке МВД, женщине, которая обвиняется по ч.3 ст. 158 УК РФ, грозит до 6 лет лишения свободы. Она созналась в содеянном.
О преступной деятельности женщины стало известно в конце марта. В полицию обратилась 74-летняя местная жительница с заявлением о краже 7 тысяч рублей и ювелирных изделий на 450 тысяч. В ходе расследования было установлено, что к краже причастна ее сиделка.
По материалам дела, обвиняемая на протяжении длительного времени совершала хищение ювелирных изделий и денежных средств у своей подопечной. Часть похищенного она успела сбыть через ломбарды, остальное изъято.
В отношении сиделки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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