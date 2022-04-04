Сиделка под Волгоградом методично обкрадывала свою подопечную









Перед судом в Ленинском районе Волгоградской области предстанет 62-летняя сиделка, которая подозревается в крупной краже. Как сообщили в региональном главке МВД, женщине, которая обвиняется по ч.3 ст. 158 УК РФ, грозит до 6 лет лишения свободы. Она созналась в содеянном.

О преступной деятельности женщины стало известно в конце марта. В полицию обратилась 74-летняя местная жительница с заявлением о краже 7 тысяч рублей и ювелирных изделий на 450 тысяч. В ходе расследования было установлено, что к краже причастна ее сиделка.

По материалам дела, обвиняемая на протяжении длительного времени совершала хищение ювелирных изделий и денежных средств у своей подопечной. Часть похищенного она успела сбыть через ломбарды, остальное изъято.

В отношении сиделки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



