Экономика

Производство молока и спрос на него выросли в Волгоградской области

Экономика 04.04.2022 09:58
04.04.2022 09:58


Фермеры в Волгоградской области произвели в 1 квартале 2022 года 13,3 тысячи тонн молока. Это на 14,4% больше, чем в январе-марте 2021 года. Увеличение объемов связано с расширением стада фуражных коров с 6765 до 7058 голов, сообщили в комитете сельского хозяйства региона.

Наибольшие объемы производства и продажи молока по итогам первого квартала принадлежат ООО «СП «Донское» в Калачевском районе. В число лидеров также входят сельхозорганизации и хозяйства из Фроловского, Старополтавского, Светлоярского, Николаевского районов.

– С 2014 года по целому ряду направлений объемы выплат выросли на 30-100%, – прокомментировали в облкомсельхозе. – В 2021 году из бюджетов всех уровней выделено порядка 219 млн рублей в качестве субсидий за реализованное молоко — на 28% больше, чем 8 лет назад. Кроме того, интенсивное развитие мелиорации позволяет укреплять кормовую базу.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил профильным ведомствам задачу увеличить объемы производства молока до 600 тысяч тонн к 2030 году. По итогам 2021 года волгоградские сельхозорганизации, КФХ, ЛПХ надоили 576,1 тысячу тонн. Рост к 2020-му году составил 2%.

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