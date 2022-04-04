Полезно знать

Заметки астролога: рекомендации на 4-7 апреля 2022 года

Полезно знать 04.04.2022 09:54
04.04.2022 09:54


Каждую неделю для наших читателей свои рекомендации дает магистр астрологии, волжанка Ирина Сенина. Ирина Сенина – известный не только в Волгоградской области, но и за ее пределами астролог. Она издала несколько книг по данной тематике, последняя ее работа  – «Предсказательная астрология. Прямые и обратные формулы событий». Ирина Сенина ведет группу в социальных сетях «Астрология для профессионалов и любителей», которая пользуется большой популярностью у пользователей.
Всю неделю Луна растущая, идет первая четверть Луны.
4 апреля и 5 апреля до 6ч. 05м. 
Луна будет находиться в знаке Тельца. Это удачный период для решения финансовых вопросов, покупок, в том числе и крупных, вложения денег, особенно, если есть аналогичные показания по личному гороскопу. 
Уязвимы горло, шея, верхние дыхательные пути, нижняя челюсть, щитовидная железа. На них запрещены процедуры и операции. Зато это удачный период для лечения болезней мочеполовой сферы и желчного пузыря.
У огородников это очень удачные дни для посадок и пересадок, но только вершков, подкормок и полива. Растения, посаженные в этот период, дадут большой урожай.
5 апреля в 6ч.05м. Луна переходит в знак Близнецов и будет находиться в нем до 18 ч.31м. 7 апреля. 
Это удачные дни для коротких поездок, начала учебного цикла, получения и передачи информации, дел, связанных со средствами связи. 
Уязвимы легкие и, особенно, бронхи, руки, плечи. На них запрещены процедуры и операции. Зато это удачный период для лечения болезней сосудистой системы, печени и крови.
Период не плодовитый, поэтому не стоит в этот период сажать и пересаживать растения, кроме вьющихся.
4 – 7 апреля Марс будет находиться в соединении с Сатурном. 
Будьте осторожнее, поскольку в такие периоды выше риск травм. Могут ломаться механизмы. Выше риск конфликтов при нарушении договоренностей.
Одновременно, 6 и 7 апреля Меркурий в благоприятном аспекте с Сатурном.
 Это удачное время для решения бюрократических вопросов, оформления официальных документов, коротких деловых поездок.
С 4 апреля начинается период точного соединения Юпитера с Нептуном. 
Это очень сложный период, когда могут происходить серьезные изменения во властных структурах. Выше риск инфекционных заболеваний. Следует внимательно следить за здоровьем: уязвимы ноги, особенно стопы (предрасположенность к образованию тромбов, нарушению кровообращения), контролируйте артериальное давление, растет метеочувствительность, соблюдайте диету, поскольку уязвима печень. 
Возможны сообщения о пожарах и аварийных ситуациях на предприятиях, связанных с нефтью, газом, авариях, связанных с морскими судами, танкерами, особенно, перевозящими нефть, пожарах на газо- и нефтепроводах. Собственно, эта аварийность уже началась с 29 декабря 2021 и будет идти до 10 мая 2022.
5 апреля в 18ч.19м. Венера переходит в знак Рыб.
7 апреля с 18ч.31м. до 07ч.01м. 10 апреля Луна будет находиться в знаке Рака. 
Это удачное время для занятий семьей, домом, им следует уделять повышенное внимание. Это удачные дни для регистрации брака.
Уязвимы желудок, пищевод, лимфосистема, молочные железы. На них запрещены процедуры и операции. Зато это удачный период для лечения костной системы, зубов, суставов, коленей.
Это удачные дни для посадок и пересадок «вершков», посева семян на рассаду (она даст хороший урожай), подкормок растений. 
Помните, что это общие рекомендации, а у каждого человека есть свой, индивидуальный гороскоп. И все события в Вашей жизни будут происходить именно по нему. Чтобы узнать, что именно будет происходить лично у вас (здоровье, работа, финансы, брак, дети, поездки и т.д.), обратитесь за консультацией к астрологу.

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