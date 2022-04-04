Под Волгоградом завершено расследование гибели шестимесячного ребенка в Волгоградской области. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова, в смерти малыша обвиняется его 35-летнеий отец.

Согласно материалам уголовного дела, 5 февраля 28-летняя жительница рабочего поселка Иловля, накормив своего шестимесячного сына, ушла к матери помочь по хозяйству. Сына женщина отставила со своим 35-летним супругом. Мужчина же после алкогольных возлияний лег на диван, положив рядом с собой и ребенка, и уснул.

— Вечером женщина вернулась домой и обнаружила ребенка без признаков жизни, — сообщила информагентству Дарья Буянова. — Прибывшие врачи скорой помощи лишь зафиксировали смерть ребенка.

Судебно-медицинской экспертизой установлено, что после после кормления ребенка, как это часто бывает с новорожденными, вырвало. Малыш лежал на животе и без посторонней помощи, которую мог оказать отец, попросту захлебнулся рвотными массами.

Преступление мужчины квалифицировано как причинение смерти по неосторожности - ч. 1 ст.109 УК РФ.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.