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Самоходный штабелер: основные характеристики

Полезно знать 30.03.2022 11:21 Реклама
30.03.2022 11:21 Реклама


Никого сейчас нельзя удивить малогабаритными подъемными механизмами, которые пришли на помощь человеку для транспортировки и подъема груза в складских помещениях. Самый распространенный из таких инструментов – штабелер, название которого говорит само за себя. Чаще всего в стеллажном складировании используют именно его. Такие устройства бывают разных типов, среди которых выделяются самоходные штабелеры. Именно о них и пойдет речь в нашей статье.
Устройство штабелера
Конструкция этого агрегата довольно простая: опорные консоли, снабженные роликами, мачта, вилы для груза, гидравлический домкрат. Всё. Во время подъема вил мачта и груз делят центр тяжести между собой, придавая механизму относительную устойчивость.
В этом отношении штабелер имеет преимущество перед погрузчиком, который занимает больше места из-за системы противовеса. Эксплуатировать штабелер можно только на ровной поверхности без порогов и трещин. При использовании устройства на полах даже с мелкими неровностями – например, на бетоне, быстро изнашивается ходовая часть.
Советы по выбору штабелера
Выбирая самоходный штабелер, необходимо учитывать следующие критерии:
• грузоподъемность в начальной точке подъема;
• грузоподъемность в наивысшей точке подъема;
• расстояние между стеллажами, обеспечивающее проезд штабелера;
• принцип управления;
• пригодность пола для эксплуатации штабелера;
• степень прочности и надежности устройства.
Грузоподъемность
Этот показатель штабелера имеет особенность изменяться. Дело в том, что при подъеме вил вверх грузоподъемность падает. Например, если самоходный штабелер имеет стартовую характеристику грузоподъемности в 1200 кг, то на четырехметровой высоте расположения вил этот параметр снизится до 800 кг.
Популярными считаются самоходные штабелеры с изначальной грузоподъемностью в одну тонну. И это еще не предел, потому что бывают агрегаты с трехтонной и даже десятитонной грузоподъемностью.
Ширина проезда между стеллажами
Эта характеристика складского помещения достаточно важна, поэтому, приобретая самоходный штабелер, ее необходимо учитывать. Если ширина штабелера окажется больше ширины прохода между стеллажами, в этом случае он будет куплен напрасно.
Поверхность пола
Клиренс у штабелера достаточно мал – не более трех сантиметров. Поэтому любые неровности могут стать для него препятствием. В связи с этим обстоятельством крайне не желательно эксплуатировать устройство в условия наклона поверхности пола или на имеющихся трещинах и расщелинах. Если учесть невысокую устойчивость штабелера, то использование его на неровном полу может быть опасно для оператора.
Учитывая эти нехитрые правила, вы всегда сможете разобраться в этом полезном приспособлении и при необходимости выбрать именно тот, который вам больше подходит.

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