Момент тарана иномаркой киоска с шаурмой в Волгограде попал на видео

В Волгограде утром 30 марта ГУ МВД России по Волгоградской области опубликовало видео ДТП, в результате которого пострадали водитель и 4-летний пассажир иномарки, врезавшейся в киоск с шаурмой. Как сообщает ИА "Высота 102", причиной авари, судя по кадрам, могло стать нарушение ПДД ехавшим в попутном направлении водителем.





Напомним, что авария произошла в Ворошиловском районе Волгограда 29 марта утром. По уточненным сведениям главка МВД, 55-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» напротив дома № 11 по улице Елецкой при перестроении не уступил дорогу Nissan, за рулем которого находилась 37-летняя женщина. В результате волгоградка не справилась с управлением и врезалась в киоск с шаурмой.

По факту ДТП проводится проверка.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области