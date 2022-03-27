«Позовите профессора»: как распознать туберкулез

Полезно знать 27.03.2022 16:00
27.03.2022 16:00
Суслиный и барсучий жир, сушеная медведка и еще два десятка народных рецептов, используемых при лечении туберкулеза доказали свою полную неэффективность. При этом очаги болезни всё чаще выявляются в благополучных семьях и даже среди детей школьного возраста.
В чем причина? Кто и и почему оказывается в зоне риска? Как вовремя распознать болезнь и как лечить? Существует ли профилактика?
Консультирует врач-фтизиатр, доцент кафедры фтизиопульмонологии ВолгГМУ, кандидат медицинских наук Анна Калуженина.
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