«Позовите профессора»: как распознать туберкулез





Суслиный и барсучий жир, сушеная медведка и еще два десятка народных рецептов, используемых при лечении туберкулеза доказали свою полную неэффективность. При этом очаги болезни всё чаще выявляются в благополучных семьях и даже среди детей школьного возраста.

В чем причина? Кто и и почему оказывается в зоне риска? Как вовремя распознать болезнь и как лечить? Существует ли профилактика?

Консультирует врач-фтизиатр, доцент кафедры фтизиопульмонологии ВолгГМУ, кандидат медицинских наук Анна Калуженина.