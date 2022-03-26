Выполнили обещание: волгоградский «Ротор» одержал долгожданную победу над «Нефтехимиком» - 2:1





"Ротор" на "Волгоград-Арене" обыграл сегодня клуб из Нижнекамска в матче 29-ого тура первенства ФНЛ – 2:1. Как сообщает ИА "Высота 102", начало встречи осталось за хозяевами поля, которые с первых минут матча показали желание реабилитироваться перед своими болельщиками за долгую серию поражений из восьми матчей.







И уже на 7-ой минуте сине-голубые были вознаграждены за старания. Полузащитник Ника Кипиани сумел перехватить передачу вратаря «Нефтехимика» и одним касанием отправил мяч в сетку ворот гостей к радости волгоградских поклонников футбола. После забитого мяча футболисты «Ротора» отдали игровую инициативу гостям, которые изначально считались фаворитами этого матча. Сами же волгоградцы перешли на игру вторым номером и рассчитывали на свои контратаки. На 22-ой минуте игрок нижнекамского клуба прошёл в штрафную «Ротора» и опасно прострелил вдоль ворот хозяев. К счастью для сине-голубых, никто из футболистов «Нефтехимика» передачу замкнуть не успел.







Через пару минут нападающий волгоградской команды Роман Минаев, переиграв защитника нижнекамцев, попытался ворваться в штрафную гостей, но встретил сопротивление со стороны голкипера соперника, который в подкате сумел выбить мяч из-под ног форварда хозяев поля. На 33-й минуте полузащитник «Нефтехимика» снова оказался в штрафной «Ротора и пробил по воротам, но голкипер сине-голубых Игорь Обухов спокойно зафиксировал мяч в своих руках. На 37-ой минуте полузащитник волгоградцев Омар Имран Улад получил мяч рядом с границей со штрафной площади соперника и сразу же нанёс удар по воротам, который оказался неточным - мяч пролетел выше.





Во втором тайме «Ротор» продолжал играть вторым номером и долго не позволял сопернику создавать опасные моменты у своих ворот. Тем временем сами хозяева на 68-ой минуте сумели удвоить свое преимущество. После долгой атаки нападающий «Ротор» Бека Кавтарадзе успешно поборолся за мяч в штрафной «Нефтехимика» и отдал голевую передачу Нике Капиани. А тот уже дальним ударом поразил ворота гостей и оформил тем самым дубль в этой встрече.







Однако радость волгоградских болельщиков от забитого мяча была совсем недолгой. Уже через пару минут нижнекамцы сумели отыграть один мяч. В конце игры футболисты «Ротора» уже заметно сбавили темп и редко подходили к чужим воротам. «Нефтехимик», наоборот, усилил свое давление на оборону волгоградцев и несколько раз игроки гостей угрожали воротам хозяев. Но «Ротор» успешно справился с натиском соперника. В итоге - красивая победа в тяжелой борьбе.







Главный тренер "Ротора" Артем Куликов не мог сдержать радости, обнимая после матча своих игроков. Для него это была первая победа "Ротора" после того, как он возглавил тренерский штаб клуба. Довольны были и болельщики. Сегодня поддержать свою команду пришли 3098 человек.







Таким образом, как и обещали на последней пресс-конференции гендиректор Андрей Рекечинский и главный тренер Артем Куликов, «Ротор» сумел показать характер, переломить череду проигрышей и одержал первую победу в чемпионате с 25 сентября прошлого года.







Однако волгоградский клуб по-прежнему занимает 18-ое место в турнирной таблице ФНЛ и находится в зоне вылета.



Фото СК "Ротор" vk.

