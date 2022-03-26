Спорт

Выполнили обещание: волгоградский «Ротор» одержал долгожданную победу над «Нефтехимиком» - 2:1

Спорт 26.03.2022 18:15
26.03.2022 18:15


"Ротор" на "Волгоград-Арене" обыграл сегодня клуб из Нижнекамска в матче 29-ого тура первенства ФНЛ – 2:1. Как сообщает ИА "Высота 102", начало встречи осталось за  хозяевами поля, которые с первых минут матча показали желание реабилитироваться перед своими болельщиками за долгую серию  поражений из восьми матчей.

И уже на 7-ой минуте сине-голубые были вознаграждены за старания. Полузащитник Ника Кипиани сумел перехватить передачу вратаря «Нефтехимика» и одним касанием отправил мяч в сетку ворот гостей к радости волгоградских поклонников футбола. После забитого мяча футболисты «Ротора» отдали игровую инициативу гостям, которые изначально считались фаворитами этого матча. Сами же волгоградцы перешли на игру вторым номером и рассчитывали на свои контратаки. На 22-ой минуте игрок нижнекамского клуба прошёл в штрафную «Ротора» и опасно прострелил вдоль ворот хозяев. К счастью для сине-голубых, никто из футболистов «Нефтехимика» передачу замкнуть не успел.

Через пару минут нападающий волгоградской команды Роман Минаев, переиграв защитника нижнекамцев, попытался ворваться в штрафную гостей, но встретил сопротивление со стороны голкипера соперника, который в подкате сумел выбить мяч из-под ног форварда хозяев поля. На 33-й минуте полузащитник «Нефтехимика» снова оказался в штрафной  «Ротора и пробил по воротам, но голкипер сине-голубых Игорь Обухов  спокойно зафиксировал мяч в своих руках. На 37-ой минуте полузащитник волгоградцев Омар Имран Улад получил мяч рядом с границей со штрафной площади соперника и сразу же нанёс удар по воротам, который оказался неточным  - мяч пролетел  выше.

Во втором тайме «Ротор» продолжал играть вторым номером и долго  не позволял сопернику создавать опасные моменты у своих ворот. Тем временем сами хозяева на 68-ой минуте сумели удвоить свое преимущество. После долгой атаки нападающий «Ротор» Бека Кавтарадзе успешно поборолся за мяч в штрафной «Нефтехимика» и отдал голевую передачу Нике Капиани. А тот уже дальним ударом поразил ворота гостей и оформил тем самым дубль в этой встрече.

Однако радость волгоградских болельщиков от забитого мяча была совсем недолгой. Уже через пару минут нижнекамцы сумели отыграть один мяч. В конце игры футболисты «Ротора» уже заметно сбавили темп и  редко подходили к чужим воротам. «Нефтехимик», наоборот, усилил свое давление на оборону волгоградцев и несколько раз игроки гостей угрожали воротам хозяев. Но «Ротор» успешно справился с натиском соперника. В итоге - красивая победа в тяжелой борьбе.

Главный тренер "Ротора" Артем Куликов не мог сдержать радости, обнимая после матча своих игроков. Для него это была первая победа "Ротора" после того, как он возглавил тренерский штаб клуба. Довольны были и болельщики. Сегодня поддержать свою команду пришли 3098 человек.

Таким образом, как и обещали на последней пресс-конференции гендиректор Андрей Рекечинский и главный тренер Артем Куликов, «Ротор» сумел показать характер, переломить череду проигрышей и одержал первую победу в чемпионате с 25 сентября прошлого года.

Однако волгоградский клуб по-прежнему занимает 18-ое место в турнирной таблице ФНЛ и находится в зоне вылета.
Фото СК "Ротор" vk.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Спорт
25.03.2022 15:25
Спорт 25.03.2022 15:25

0
Далее
Спорт
23.03.2022 10:05
Спорт 23.03.2022 10:05

0
Далее
Спорт
21.03.2022 16:35
Спорт 21.03.2022 16:35

0
Далее
Спорт
19.03.2022 16:18
Спорт 19.03.2022 16:18

0
Далее
Спорт
13.03.2022 11:20
Спорт 13.03.2022 11:20

0
Далее
Спорт
12.03.2022 18:52
Спорт 12.03.2022 18:52

0
Далее
Спорт
07.03.2022 16:07
Спорт 07.03.2022 16:07

0
Далее
Спорт
03.03.2022 21:26
Спорт 03.03.2022 21:26

0
Далее
Спорт
28.02.2022 20:47
Спорт 28.02.2022 20:47

0
Далее
Спорт
27.02.2022 12:06
Спорт 27.02.2022 12:06

0
Далее
Спорт
20.02.2022 10:20
Спорт 20.02.2022 10:20

0
Далее
Спорт
17.02.2022 15:46
Спорт 17.02.2022 15:46

0
Далее
Спорт
17.02.2022 09:56
Спорт 17.02.2022 09:56

0
Далее
Спорт
16.02.2022 13:14
Спорт 16.02.2022 13:14

0
Далее
Спорт
12.02.2022 18:59
Спорт 12.02.2022 18:59

0
Далее

Лента новостей

20:23
В Волгограде прошел первый субботникСмотреть фотографии
19:07
Волгоградскую весну испортит снежный дождьСмотреть фотографии
18:15
Выполнили обещание: волгоградский «Ротор» одержал долгожданную победу над «Нефтехимиком» - 2:1Смотреть фотографии
16:41
Три путепровода за 1,3 млрд рублей отремонтируют в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:05
Медики рассказали о состоянии попавшей под КамАЗ 68-летней волгоградкиСмотреть фотографии
14:20
В Минобороны РФ назвали фейками звонки о вызове россиян в военкоматыСмотреть фотографии
13:49
Командир группы роты спецназа из Волгоградской области погиб в спецоперацииСмотреть фотографии
12:37
Смертность от COVID-19 в Волгоградской области упала до рекордного уровняСмотреть фотографии
12:16
В колл-центре 122 в Волгоградской области отмечают спад обращений по ковидуСмотреть фотографии
11:38
ГИБДД Волгограда не понравилась куча щебня в центре городаСмотреть фотографии
11:10
В Волгоградской области начальницу отделения почты осудили за хищенияСмотреть фотографии
10:33
Волгоградские овощи попали в российский топСмотреть фотографии
10:09
В Волгоградской области в ДТП с маршрутками ранены три человекаСмотреть фотографии
09:32
В Волгограде предотвратили ЧП на газовой заправкеСмотреть фотографии
09:18
В Волгоградской области в апреле изменится расписание электричекСмотреть фотографии
08:20
В Волгограде выставили на продажу ТЦ в центре городаСмотреть фотографии
07:30
«Регоператор сбежал с Чубайсом?»: жители Волгограда платят бомжам за уборку мусораСмотреть фотографии
22:48
В Дзержинском районе Волгограда энергетики отключат светСмотреть фотографии
21:36
Штормовой ветер испортит погоду и планы волгоградцам 26 мартаСмотреть фотографии
20:34
На Украине погиб младший сержант из ВолгоградаСмотреть фотографии
19:55
В Волгограде начали крушить ступени, ведущие к улице КовентриСмотреть фотографии
18:50
Спасенные в Волгограде львята за неделю подросли и уже выходят на улицу: видеоСмотреть фотографии
18:24
Ковидная оттепель: что разрешается и что запрещено в Волгограде с 25 мартаСмотреть фотографии
18:14
Транзитный рейс через Волгоград задержали из-за ЧПСмотреть фотографии
17:45
Двойное ДТП на выезде с ГЭС в Волгограде привело к большой пробкеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:36
МТС поможет найти работу волгоградцамСмотреть фотографии
17:22
Волгоградский облсуд утвердил приговор обокравшим «Красный Октябрь» экс-менеджерамСмотреть фотографии
16:53
МФЦ Волгоградской области возвращаются к доковидному режиму работыСмотреть фотографии
16:52
За маршрутки Волжский-Волгоград заступился мэр ВоронинСмотреть фотографии
16:29
Масочный режим продлен новым постановлением в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 