

Вступил в законную силу приговор группе бывших руководителей металлургического завода «Красный Октябрь» в Волгограде Павлу Пименову, Алексею Тарасову, Роману Модзгвришвили, Сергею Зецепину и Диане Цхомелидзе. За хищение имущества предприятия на сумму 8,5 млрд рублей пятеро участников преступной схемы суммарно проведут в колонии 30 лет, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Решение в первой инстанции вынес Краснооктябрьский районный суд в мае 2021 года. Приговор обжаловали обе стороны, Волгоградский областной суд оставил без изменений квалификацию преступных действий экс-менеджеров, а также вид и размер назначенного им наказания.

Напомним, с февраля 2014 года по ноябрь 2015 года конкурсный управляющий ЗАО «ВМЗ "Красный Октябрь"» Павел Пименов, используя служебное положение и злоупотребляя должностными полномочиями, при пособничестве конкурсного управляющего Алексея Тарасова, генерального директора ЗАО ТД «ВМЗ "Красный Октябрь"» Романа Модзгвришвили, а также Сергея Зацепина, тогда генерального директора ООО «ИВР», гендиректора ЗАО ТД «МЗ "Красный Октябрь"» и председателя комитета кредиторов ЗАО «ВМЗ "Красный Октябрь"», и Дианы Цхомелидзе - генерального директора ЗАО «АрконТорг», содействующих совершению преступления, совершили хищение путем растраты вверенного имущества ЗАО «ВМЗ "Красный Октябрь"».

Они причинили предприятию многомиллиардный ущерб и нанесли существенный вред правам и законным интересам кредиторов.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области и УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону. Расследование уголовного дела проводили следователи следственной части ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Приговором Краснооктябрьского районного суда Пименов был осужден к 7 годам колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Он также лишен права заниматься профессиональной деятельностью арбитражного управляющего на 2 года. Алексей Тарасов также приговорен к 7 годам колонии общего режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей, с лишением права заниматься профессиональной деятельностью арбитражного управляющего на 2 года.

Зацепин и Цхомелидзе будут отбывать каждый 5 лет 6 месяцев, а Модзгвришвили проведет 5 лет в колонии общего режима. Все трое должны выплатить по 500 тысяч рублей в качестве штрафа. В соответствии с ч.1 ст. 82 УК РФ отбытие основного наказания Диане Цхомелидзе отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

По некоторым сведениям, осужденная ранее состояла в любовных отношениях с бывшим собственником «Красного Октября» Дмитрием Герасименко, также фигурантом нескольких уголовных дел о растрате и незаконном выводе активов. Герасименко сбежал за границу, а Диана Цхомелидзе вышла замуж за владельца киосков фастфуда «Бон Аппетит» Армена Татосяна. Их ребенок появился на свет в прошлом году в одной из клиник Майами, США.