



Сегодня оглашен приговор группе бывших руководителей металлургического завода "Красный Октябрь", которые признаны виновными в хищении имущества предприятия на сумму более 8,5 миллиарда рублей. Об этом ИА "Высота 102" сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. Дело рассматривалось в Краснооктябрьском районном суде Волгограда.

Следствием и судом установлено, что с февраля 2014 года по ноябрь 2015 года конкурсный управляющий ЗАО "ВМЗ "Красный Октябрь" Павел Пименов, используя служебное положение и злоупотребляя должностными полномочиями, при пособничестве Алексея Тарасова, ранее являвшегося конкурсным управляющим этого предприятия, а также генерального директора ЗАО ТД "ВМЗ "Красный Октябрь" Романа Модзгвришвили и Сергея Зацепина, являвшегося генеральным директором ООО "ИВР", генеральным директором ЗАО ТД "МЗ "Красный Октябрь" и председателем комитета кредиторов ЗАО "ВМЗ "Красный Октябрь", а также Дианы Цхомелидзе - генерального директора ЗАО "АрконТорг", содействующих совершению преступления, совершили хищение путем растраты вверенного имущества, принадлежащего ЗАО "ВМЗ "Красный Октябрь", причинив указанному заводу многомиллиардный ущерб, а также существенный вред правам и законным интересам его кредиторам. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области и УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону. Расследование уголовного дела проводили следователи следственной части ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Приговором Краснооктябрьского районного суда Пименов осужден к 7 годам колонии общего режима со штрафом в 700 000 рублей. Он также лишен права заниматься профессиональной деятельностью арбитражного управляющего на 2 года. Алексей Тарасов также приговорен к 7 годам колонии общего режима со штрафом в размере 600 000 рублей, с лишением права заниматься профессиональной деятельностью арбитражного управляющего на 2 года.

Зацепин и Цхомелидзе будут отбывать каждый 5 лет 6 месяцев, а Модзгвришвили 5 лет в колонии общего режима. Все трое должны выплатить по 500 тысяч рублей в качестве штрафа. В соответствии с ч.1 ст. 82 УК РФ отбытие основного наказания Диане Цхомелидзе отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Остальные фигуранты уголовного дела взяты под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, что из-за деятельности бывших руководителей "Красного Октября" и прежних собственников металлургический завод оказался в финансовой яме , что привело его к банкротству. Осенью 2018 года на этом предприятии из-за возникшего кризиса и объявленной процедуры банкротства было остановлено производство, что заставило региональные власти и лично губернатора вмешаться в ситуацию. Благодаря этому удалось вывести предприятие из тяжелой ситуации, выплатить зарплату многотысячному коллективу, не допустить закрытия производства. Пока власти вытаскивали завод, следователи разбирались в мутных схемах прежнего руководства "Красного Октября".



