Политика

Великобритания внесла в «черный список» депутатов и сенаторов от Волгоградской области

Политика 24.03.2022 16:52
24.03.2022 16:52


Уроженцы Волгограда, депутаты и сенаторы от Волгоградской области оказались под санкциями Великобритании из-за ситуации на Украине. Сегодня британские власти обновили санкционный список, в который попали 59 физических и юридических лиц.

В числе граждан России, чьи активы могут быть заморожены, оказались восемь депутатов Госдумы, которые избирались от Волгоградской области или родились в Волгограде. Так, к примеру, уроженцами Волгограда являются первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Денис Кравченко и депутат-единоросс Юлия Саранова. Они оба в «черном списке» Лондона.

Еще шесть депутатов в 2021 году избирались от волгоградского региона. Это Андрей Гимбатов, Николай Николаев, Владимир Плотников, Олег Савченко, Николай Арефьев и Евгений Москвичев.

Ограничения введены и в отношении двух сенаторов от Волгоградской области Николая Семисотова и Сергея Горнякова.

Примечательно, что в санкционном списке Великобритании не оказалось депутата Госдумы от Волгоградской области Алексея Волоцкова. Ранее нардеп избежал и санкций Евросоюза, так как был в отпуске и не участвовал в заседании Госдумы, на котором был ратифицирован договор о сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

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