Происшествия

В Волгограде выкинули спасенных пожарными щенков

Происшествия 01.07.2025 09:14
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01.07.2025 09:14




Щенков, которых спасли пожарные, оказались в беде. Как рассказали ИА «Высота 102» жители заполотновской части поселка Горьковский Советского района Волгограда, неизвестные подбросили коробку с шестью малышами на окраину населенного пункта на улицу Басаргинская.

Несколькими днями ранее в поселке на улице Крымская произошел пожар – там горели нежилой дом и хозпостройка. Тогда в ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили, что в пожаре никто не пострадал, а огнеборцы спасли шестерых щенков. Было опубликовано и фото пожарного с одним из спасенных малышей. 


А накануне, 30 июня, неизвестные подбросили на окраину поселка щенков, которые очень похожи на детенышей, обитавших на улице Крымская. 

Сейчас малыши живут в картонной коробке, которая промокла насквозь после вчерашнего ливня. Добрые люди их подкармливают, но щенки, которых бросили рядом с железной дорогой, в опасности. Волгоградцы обращаются к неравнодушным людям с просьбой дать приют несчастным созданиям, которые оказались никому не нужны. Телефон для связи - 8-969-285-88-02.

Видео читателей V102.RU, фото ГУ МВД по Волгоградской области

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