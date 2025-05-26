Андрей Бочаров обсудил с Дмитрием Свиновым взаимодействие по линии МВД





26 мая в администрации Волгоградской области прошла рабочая встреча губернатора Андрея Бочарова с новым руководителем ГУ МВД России по региону Дмитрием Свиновым. Как сообщает ИА «Высота 102», в центре обсуждения были вопросы взаимодействия властей и органов правопорядка.

Глава региона отметил, что в настоящее время между администрацией и главком выстроено конструктивное взаимодействие. Руководитель также выразил готовность общими усилиями решать совместные задачи, стоящие сейчас на повестке дня.

Фото: администрация Волгоградской области