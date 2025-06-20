Политика

Покинувший Госдуму Савченко инвестирует в возрождение морпорта в Севастополе

Политика 20.06.2025 16:27
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20.06.2025 16:27


Ровно через месяц после официального ухода Олега Савченко из Госдумы стало известно, наконец, о том, где он планирует применить свои опыт и навыки. По информации ИА «Высота 102», экс-депутат Госдумы от Волгоградской области в ближайшие годы будет заниматься амбициозным и стратегически важным для России проектом по реконструкции морского порта в Севастополе. Соответствующее соглашение сегодня, 20 июня, было подписано, на площадке Петербургского международного экономического форума. 

В частности, сообщает RG.RU, подписи под соглашением, предусматривающим модернизацию севастопольского порта до современного уровня, поставили сегодня губернатор Михаил Развожаев, инвестор – компания «АВАЛ» и ФГУП «Росморпорт». Савченко, по данным «Высоты 102», имеет отношение, в частности, к ООО «АВАЛ», зарегистрированному, согласно системе СПАРК, еще в 2015 году в Севастополе. 

– Согласно соглашению, реализацией инвестиционного проекта по развитию морского порта в бухте Камышовой станет компания «АВАЛ». Фактически компания получает в управление важный черноморский порт, который после снятия санкций будет логистическим центром не только регионального, но и мирового значения, – так прокомментировал знаковое событие  политтехнолог Константин Калачев. 

– Важно, что в перспективе проект может быть соразмерным Новороссийску и Тамани, стать важным и с политической, и с экономической точки зрения, ибо это один из выходов к странам глобального Юга, в частности к Африке. Близость к Босфору облегчает транзит продовольствия, а именно это интересует африканцев больше всего. В прошлом году поставки продукции агропромышленного комплекса из России в страны Африки выросли на 19%. Ну, а где большие проекты, там и Олег Савченко, – заключил Калачев.  

Также политтехнолог упоминает, что в амбициозный проект Олег Савченко заходит совместно со своим давним соратником Игорем Рудецким. Последний, по его словам, стал в «АВАЛ» «ключевой фигурой». 

Отметим, что хотя Олег Савченко до сих пор официально и не заявлял о том, куда переходит из Госдумы, внимательные его подписчики в социальных сетях уже примерно понимали направление, которое он взял после ухода из ГД. В частности, экс-представитель Волгоградского региона в Госдуме дважды публиковал посты из разных регионов России, в которых рассказывал о грузовых портах и приводил в пример судостроительный кластер в Астрахани. 

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