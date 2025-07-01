Забота о здоровье детей – важная задача для родителей и приоритет государства. Это ключевой элемент в достижении национальных целей, направленных на сохранение населения, улучшение здоровья и повышение качества жизни.

В России бесплатная медицинская помощь гражданам оказывается в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), причем ее объем с каждым годом расширяется. О том, какие возможности для профилактики заболеваний и сохранения здоровья детей предлагает российская система ОМС, рассказали эксперты страховой компании «СОГАЗ-Мед».

Зачем ребенку полис ОМС?

Право на получение бесплатной медицинской помощи гарантирует полис ОМС, который, наряду с паспортом и СНИЛС, входит в список документов, необходимых каждому гражданину России.

Новорожденные (со дня рождения и до истечения 30 дней со дня государственной регистрации рождения) получают медицинскую помощь по полису ОМС мамы или другого законного представителя.

Через 30 дней после появления малыша следует позаботиться об оформлении для него полиса ОМС. Для этого нужно обратиться в страховую медицинскую организацию. Важное условие: эта компания должна работать на территории проживания ребенка.

После оформления полиса ОМС сотрудники страховой компании по запросу выдадут родителям выписку о полисе ОМС, которую можно сохранить в смартфоне или на бумажном носителе. Выписка пригодится, например, во время отпуска в другом регионе, когда ребенку потребуется медицинская помощь. Родители могут и самостоятельно скачать выписку о полисе ОМС ребенка, используя возможности «Кабинета пользователя» на сайте «СОГАЗ-Мед», в приложении «СОГАЗ ОМС» (для Android).

Какая медицинская помощь положена детям бесплатно?

В России, в рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, для новорожденных предусмотрен расширенный неонатальный скрининг на более чем 40 патологий. Его главная задача – выявить наследственные и врожденные заболевания до того, как они начнут активно проявляться, и вовремя начать лечение, чтобы предупредить тяжелые последствия для здоровья ребенка.

В ходе расширенного скрининга нужные исследования проводят бесплатно прямо в роддоме, после того как мама или законный представитель ребенка подпишет информированное согласие. Со 2-х суток жизни – у доношенных малышей, с 7-х суток – у недоношенных.

Также детям предоставляется бесплатно:

• посещение на дому патронажной медицинской сестрой, врачом-педиатром;

• консультации врачами-специалистами;

• различные виды обследований;

• профилактические медицинские осмотры;

• диспансерное наблюдение;

• лечение в стационаре (плановая специализированная медицинская помощь).

«СОГАЗ-Мед» напоминает: плановая медицинская помощь детям оказывается при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни. Экстренная медицинская помощь оказывается безотлагательно.

Педиатр – главный детский врач

Профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний у детей от рождения до 18 лет занимается педиатр в поликлинике по месту жительства. Он проводит профилактические осмотры ребенка, дает рекомендации по вскармливанию и уходу, определяет показания и противопоказания к вакцинации, проводит диспансерное наблюдение при заболеваниях.

Согласно Порядку проведения профилактических осмотров несовершеннолетних, педиатр направит юного пациента на исследования, консультации узких специалистов. Также он даст рекомендации по питанию и физической активности в зависимости от группы здоровья и медицинской группы для занятий физкультурой. Их определяют по результату профилактического осмотра.

Первый визит медицинского работника на дом – не позднее 3 дней после выписки из роддома. Врач соберет анамнез, проведет осмотр, измерит температуру, даст рекомендации по уходу и вскармливанию. Осмотры детей педиатром в возрасте до 1 года проводятся ежемесячно, после 2 лет – ежегодно.

Чтобы предотвратить развитие заболеваний и не пропустить отклонения в развитии, регулярные визиты к педиатру должны стать неотъемлемой частью жизни каждого ребенка.

Доступная вакцинация

Дети могут легко заразиться различными инфекциями, включая грипп, вирусные гепатиты, коклюш и другие. Не допустить развитие патологии, облегчить течение болезни, сформировать иммунитет против многих инфекционных заболеваний поможет вакцинация в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок . По Программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи оплачивать ее не придется.

О том, какие прививки и в какое время нужны именно вашему ребенку в зависимости от возраста, подскажет врач-педиатр. Он же выдаст направление на процедуру.

Профилактика детских заболеваний

Для раннего выявления, предотвращения заболеваний, а также патологий, которые протекают бессимптомно, в российской системе ОМС предусмотрены профилактические медицинские мероприятия для детей (от 0 до 18 лет): диспансерное наблюдение и профилактический осмотр.

Профилактические медицинские осмотры детей до 1 года проводятся в поликлинике по месту прикрепления ежемесячно. Запишите ребенка на прием к педиатру. Он маршрутизирует на анализы, обследования, откроет запись к врачам-специалистам согласно Порядку проведения профилактических осмотров несовершеннолетних.

Для каждой возрастной группы свой перечень обследований и консультаций врачей-специалистов.

Например, в возрасте 1 года помимо педиатра ребенка осмотрят-невролог, травматолог-ортопед, детский хирург, офтальмолог, ЛОР-врач. В возрасте 2 года: педиатр, стоматолог и детский психиатр. В возрасте 3 года список обязательных специалистов шире. В нем: педиатр, невролог и детский хирург, детский стоматолог, офтальмолог, ЛОР, для девочек – акушер-гинеколог, для мальчиков – детский уролог-андролог. До 17 лет профилактические осмотры несовершеннолетних проводятся ежегодно.

Результаты обследований и заключения врачей специалистов педиатр вносит в Учетную форму N 030-ПО/у-17 «Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего». По итогам профилактического осмотра устанавливают группу здоровья ребенка, определяют медицинскую группу для занятий физкультурой, дают рекомендации по образу жизни и питанию.

Детское здоровье под защитой страховой компании

Куда обращаться, если возникли вопросы по теме ОМС, не получается записать ребенка к узкому специалисту при наличии направления, если требуют оплатить лечение в стационаре? В таких ситуациях нужно связаться со страховой медицинской компанией, в которой вы оформили полис ОМС на ребенка.

– В нашей компании застрахован каждый третий россиянин. И мы особенно гордимся, когда родители, после рождения малыша, обращаются за оформлением полиса именно к нам. Значит – нам доверяют самое дорогое. Страховые представители помогут разобраться в тонкостях оказания медицинской помощи по ОМС, дадут необходимые консультации, окажут содействие при получении медицинской помощи и даже защитят права застрахованных пациентов – не только больших, но и маленьких. Дети – наше будущее, и на них все внимание, – говорит Сёмин Павел Васильевич, директор Волгоградского филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед».

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, о медицинской помощи или качестве ее оказания, вы можете обратиться к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru или в мобильном приложении «СОГАЗ ОМС», используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».





Лицензия на осуществление страхования ОС № 3230-01 от 30.07.2024 г. выдана Центральным банком Российской Федерации (Банк России).

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