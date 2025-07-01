Птицефабрику «Краснодонская» оштрафовали за мясо с антибиотиком

Руководству АО «Птицефабрика Краснодонская» Волгоградской области не удалось оспорить штраф, наложенный по итогам внеплановой проверки предприятия. Еще в сентябре прошлого года Россельхознадзор выявил факты несоответствия голени птиц по показателю «хлорамфеникол», что является нарушением обязательных требований технического регламента «О безопасности пищевой продукции», так как наличие остатков ветеринарных препаратов, а именно- антибиотиков, в готовой продукции не допускается.
В связи с выявленным нарушением на птицефабрике прошла внеплановая проверка, по итогам которой были выявлены многочисленные нарушения правил содержания птиц на птицефабриках закрытого типа. Юрлицо было привлечено к административной ответственности в виде штрафа, однако предприятие обжаловало его в суде. В первой инстанции организации было отказано в удовлетворении исковых требований. Данное решение подтвердили в Двенадцатом апелляционном суде, после чего оно вступило в законную силу.
Фото V102.RU (архив)