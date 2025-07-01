Общество

Птицефабрику «Краснодонская» оштрафовали за мясо с антибиотиком

Общество 01.07.2025 10:24
0
01.07.2025 10:24


Руководству  АО «Птицефабрика Краснодонская» Волгоградской области не удалось оспорить штраф, наложенный по итогам внеплановой проверки предприятия. Еще в сентябре прошлого года Россельхознадзор  выявил факты несоответствия голени птиц  по показателю «хлорамфеникол», что является нарушением обязательных требований технического регламента «О безопасности пищевой продукции», так как наличие остатков ветеринарных препаратов, а именно- антибиотиков,  в готовой продукции не допускается. 

В связи с выявленным нарушением на птицефабрике прошла внеплановая проверка, по итогам которой были выявлены многочисленные нарушения правил содержания птиц на птицефабриках закрытого типа. Юрлицо было привлечено к административной ответственности в виде штрафа, однако предприятие обжаловало его в суде. В первой инстанции организации было отказано в удовлетворении исковых требований. Данное решение подтвердили в Двенадцатом апелляционном суде, после чего оно вступило в законную силу. 

Фото V102.RU (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.07.2025 11:14
Общество 01.07.2025 11:14
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2025 11:07
Общество 01.07.2025 11:07
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.07.2025 11:06
Общество 01.07.2025 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2025 08:15
Общество 01.07.2025 08:15
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2025 06:51
Общество 01.07.2025 06:51
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2025 21:34
Общество 30.06.2025 21:34
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2025 21:10
Общество 30.06.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2025 20:51
Общество 30.06.2025 20:51
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2025 20:01
Общество 30.06.2025 20:01
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2025 18:31
Общество 30.06.2025 18:31
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.06.2025 18:26
Общество 30.06.2025 18:26
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2025 17:34
Общество 30.06.2025 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2025 17:24
Общество 30.06.2025 17:24
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.06.2025 16:10
Общество 30.06.2025 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2025 16:09
Общество 30.06.2025 16:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:03
Суд в Волгограде подтвердил приговор сбежавшему за границу владельцу «Дианы тур»Смотреть фотографии
11:34
Главный волгоградский судья Алексей Глухов отмечает юбилей 1 июляСмотреть фотографии
11:14
Wildberries изменили правила для клиентов после драки на ПВЗ в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:07
Состоялась встреча руководства Фонда Мельниченко и предприятия ЕвроХим-ВолгаКалийСмотреть фотографии
11:06
Тарифы на коммуналку для волгоградцев повысились с 1 июляСмотреть фотографии
10:27
В Волгограде экс-сотруднице облстроя грозит до 12 лет колонии за взяткиСмотреть фотографии
10:24
Птицефабрику «Краснодонская» оштрафовали за мясо с антибиотикомСмотреть фотографии
10:22
Здоровое поколение вместе с «СОГАЗ-Мед»: эксперты рассказали о медпомощи детям по ОМССмотреть фотографии
09:54
29 иностранцев выдворят из России по итогам волгоградской операции «Нелегал»Смотреть фотографии
09:48
В Волгограде водитель сбил женщину на мокрой от ливня дорогеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:28
Поставщика контрабандных сигарет осудят за дачу взятки сотруднику УФСБ под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:14
В Волгограде выкинули спасенных пожарными щенковСмотреть фотографииCмотреть видео
08:39
Жаркие бои на песках и жесткие поединки в клетке: в Волгограде прошли турниры по борьбеСмотреть фотографии
08:15
Под Волгоградом массово тормозят байкеровСмотреть фотографии
07:36
В Волгограде названы районы-рекордсмены по жалобам на экологиюСмотреть фотографии
06:51
Волгоградскому судье не разрешили возглавить районный судСмотреть фотографии
21:34
Обладмин утвердил список курортов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:10
В соседнем с Волгоградской областью регионе обнаружили бивни мамонтаСмотреть фотографии
20:51
Миллион получат медработники четырех востребованных профессий в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:15
Бастрыкин изучит дело пьяного самокатчика, сбившего ребенка в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:01
«Паника может сыграть злую шутку»: 200-балльник Никита Волга раскрыл секрет успешной сдачи ЕГЭСмотреть фотографии
19:39
VR-экскурсии и электро-тракторы: на «Всероссийском дне поля – 2025» впервые откроют интерактивную зонуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:46
Пассажиру рейса Екатеринбург – Волгоград стало плохо во время полетаСмотреть фотографии
18:31
На шлюзах Волжской ГЭС появилась осетровая фермаСмотреть фотографии
18:26
Премии имени Олега Иншакова и по 500 тыс. рублей вручили ученым ВолгоградаСмотреть фотографии
18:06
На юге Волгограда нашли человеческий скелет на теплотрассеСмотреть фотографии
17:47
В Волжском водитель иномарки насмерть сбил женщинуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:34
В аэропорту «Сталинград» с 1 июля подорожает парковкаСмотреть фотографии
17:24
Контейнерную площадку на бульваре Энгельса завалили веткамиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:01
В Елани после коррупционного скандала выберут нового мэра и главу районаСмотреть фотографии
 