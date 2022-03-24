Экономика

Волжская ГЭС и «Титан-Баррикады» попали под санкции Лондона

Экономика 24.03.2022 15:09
24.03.2022 15:09



Российская энергетическая компания «РусГидро», в которую входит находящаяся в Волгоградской области Волжская ГЭС, оказалась в обновленном санкционном списке Великобритании.

Всего под режим ограничений этой страны подпали 59 физических и юридических лиц из РФ. В частности, санкции введены против РЖД, группы компаний «Совкомфлот», «Русгидро», группы алмазодобывающих компаний АЛРОСА, Салаватского химического завода, российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, предприятий российского оборонно-промышленного комплекса и производителей электроники. В их числе и Федеральный научно-производственный центр «Титан - Баррикады», который находится в Волгограде.

Ранее оборонный завод «Титан-Баррикады» в «черный список» внесло управление по контролю за иностранными активами Минфина Соединенных Штатов Америки. 
В санкционном списке ЕС, напомним, находятся сенаторы от Волгоградской области Николай Семисотов и Сергей Горняков, а также депутаты Госдумы РФ от региона - Олег Савченко, Владимир Плотников, Николай Арефьев, Николай Николаев, Андрей Гимбатов и Виталий Лихачев.

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