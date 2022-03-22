



Сегодня, 22 марта, в Центральном районном суде Волгограда огласили приговор в отношении Арсена Мелконяна, Анны Мелконян и Армана Смбатяна. Все трое осуждены к реальным срокам в колонии за смерть Романа Гребенюка из-за ссоры в родительском чате. Как рассказала ИА «Высота 102» сестра убитого волгоградца, сразу после приговора Мелконян обрушился с угрозами на нее и ее близких.

Напомним, что на протяжении разбирательств Арсен Мелконян как мог пытался расположить к себе суд. Признанный сегодня виновным в убийстве волгоградец много говорил о справедливости и о семейных ценностях. В том числе Мелконян положительно отзывался и Светлане Гребенюк, которая как сестра добивалась справедливого наказания. В своих стихотворных виршах, в частности, он отдавал дань уважения Светлане, за то, что та «сильно топит за семью». Однако, выслушав приговор, Арсен Мелконян тут же изменился.

По словам Светланы Гребенюк, по окончании заседания Арсен Мелконян стал угрожать ей и ее близким.

— После оглашения приговора, когда судья покинула зал заседаний, Мелконян начал угрожать мне и членам моей семьи. Я даже не могу повторить все те гадости, которые он произнес, — сквозь слезы рассказала журналисту ИА «Высота 102» Светлана Гребенюк.

По словам Светланы, угрозы были более чем реальны и их слышали все присутствующие.

— Мне очень тяжело говорить сейчас. Я в шоке. Извините меня, пожалуйста.

Сестра Романа Гребенюка намерена подать заявление в правоохранительные органы по поводу поступивших от Мелконяна публичных угроз.

Суд назначил Арсену Мелконяну 11 лет колонии строгого режима. Анну Мелконян приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд не принял во внимание возможную отсрочку отбывания наказания из-за наличия у подстрекательницы несовершеннолетних детей. Арману Смбатяну по решению суда предстоит провести в колонии строгого режима семь лет.

Гособвинение ранее запрашивало Арсену Мелконяну 13 лет колонии строгого режима, Анне Мелконян — семь лет колонии общего режима, Арману Смбатяну — 10 лет «строгача».

Трое фигурантов уголовного дела на протяжении всего судебного следствия не соглашались с позицией прокурора.

Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.