Расследования

В Волгограде заблокировали сайт с порочащими МВД и прокуратуру фейками

Расследования 21.03.2022 17:25
21.03.2022 17:25

 

В Волгограде заблокировали сайт и страницу в социальной сети, на которых размещались фейки о высокопоставленных сотрудниках силовых и надзорных ведомств. Как сообщает ИА «Высота 102», решение по делу, инициированному прокуратурой, было вынесено Центральным районным судом.

—  Прокурор Волгограда обратился в суд с названным административным иском, указав, что в ходе проверки выявлены сайт в сети Интернет и аккаунт в социальной сети Instagram, на страницах которых размещена информация несоответствующая действительности и носящая оскорбительный и порочащий честь и достоинство правоохранительных и надзорных органов Волгоградской области,  говорится в материалах дела.

По данным суда, в указанных открытых источниках содержалась информация, порочащая имена экс-начальника ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудников полиции, бывших прокуроров Волгоградской области, ветерана прокуратуры Волгоградской области, ранее занимавшего должность заместителя прокурора Тракторозаводского района Волгограда, а также действующих прокуроров.

—  Данные сведения способствуют формированию безосновательно отрицательного мнения об органах внутренних дел и надзорного органа Волгоградской области среди жителей региона, подрывает авторитет органов государственной власти. Количество публикаций, их характер, а также отсутствие указания на авторов дает основание предполагать о сознательной противоправной деятельности лиц, направленной на дискредитацию органов власти в глазах общественности, —  заявил в своем иске прокурор Волгограда. —  В связи с этим прокурор просит признать запрещенной к распространению на территории РФ информацию, содержащуюся  на сайте и в Instagram.

Рассмотрев материалы дела, судья Центрального районного суда Волгограда согласился с доводами прокурора. 

— Суд признал запрещенной к распространению на территории России информации, содержащейся в Сети на одном из сайтов и в профиле Instagram, — сообщает в резолютивной части судебного решения. 

Решение направлено в управление Роскомнадзора по Волгоградской области для последующей блокировки ресурса. В течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме может быть подана апелляция в Волгоградский областной суд через Центральный райсуд.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о внесении Роскомнадзором соцсети Instagram в список запрещенных сайтов.

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