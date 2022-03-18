Авто с уснувшим водителем вылетело с дороги в Волгоградской области

Происшествия 18.03.2022 10:34
18.03.2022 10:34
Три человека пострадали в опрокинувшемся в кювет авто в Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла утром на 21 км автодороги «Майоровский-Новомаксимовский» в Суровикинском районе.
По предварительной информации, 29-летний водитель Ford Focus уснул за рулем. Машина съехала в правый кювет и опрокинулась. Пострадали трое - водитель и его 42-летняя и 22-летняя пассажирки. Все госпитализированы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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