Происшествия

Авто с уснувшим водителем вылетело с дороги в Волгоградской области

Происшествия 18.03.2022 10:34
18.03.2022 10:34



Три человека пострадали в опрокинувшемся в кювет авто в Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла утром на 21 км автодороги «Майоровский-Новомаксимовский» в Суровикинском районе. 
По предварительной информации, 29-летний водитель Ford Focus уснул за рулем. Машина съехала в правый кювет и опрокинулась. Пострадали трое - водитель и его 42-летняя и 22-летняя пассажирки. Все госпитализированы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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