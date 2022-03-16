



Центральный районный суд Волгограда огласил приговор по уголовному делу о покушении на мошенничество при получении налоговых вычетов при покупке квартиры. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на скамье подсудимых оказались две бывшие сотрудницы налоговой службы и их знакомая.

В период с 2013 по 2018 годы государственные налоговые инспекторы отдела учета и работы с налогоплательщиками МИ ФНС России № 8 по Волгоградской области, а также их знакомая пытались похитить из бюджета 780 тысяч рублей путем предоставления налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения о произведенных расходах на приобретение квартиры.

Согласно разработанной схеме женщины поочередно продавали друг другу однокомнатную квартиру в Суровикино, принадлежащую одной из подсудимых, указывая в договорах купли-продажи максимальную для получения налогового вычета сумму - 2 млн рублей. При этом при оформлении фиктивных сделок фактически денежные средства за приобретаемую квартиру не выплачивались.

В дальнейшем подсудимые при отсутствии законных оснований получали налоговые вычеты и распоряжались полученными деньгами по своему усмотрению. Всего таким способом они похитили порядка 700 тысяч рублей.

Оставшуюся сумму сообщницам получить не удалось в связи с начавшейся по факту махинаций с квартирой процессуальной проверкой. Вину в содеянном женщины не признали.

С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения женщины приговорены к 1 году 6 месяцам лишения свободы каждая с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Они взяты под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.



