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ЦБ предупреждает о новом виде мошенничества

Полезно знать 15.03.2022 19:13 Реклама
15.03.2022 19:13 Реклама


Мошенники всегда подстраиваются под текущую ситуацию. Вот и на этот раз злоумышленники используют новостной фон, чтобы, выманивать из кошельков деньги. Центробанк предупреждает о новых схемах и призывает быть бдительными.
Подставные счета и санкции
Последние недели валом идут сообщения о том, что страны одно за одним вводят ограничения для России. Значительное количество из них затрагивают финансовую сферу и работу банков. У многих это вызывает обеспокоенность и даже панику. Этим состоянием и пользуются мошенники.
Злоумышленники обзванивают жителей России и сообщают об угрозе исчезновения накоплений в банке в связи с введением санкций. Преступники заявляют, что могут спасти средства, переводя их на «безопасный счёт».
По словам Евгении Лазаревой, которая руководит проектом «За права заемщиков» от «Народного фронта», аферисты убеждают людей отправить денежные накопления на новый счет. Она посоветовала сохранять россиянам спокойствие, не делать каких-то поспешных действий, не поддаваться провокациям, паническому настроению.
С началом «спецоперации» Англия, США и некоторые другие страны ввели санкции против ВТБ, Сбербанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка, а также «Открытия», Газпромбанк и другие. Ограничения для разных банков разные — заморожены активы за пределами России, запрещены валютные операции некоторые из них отключены от SWIFT (система обмена информацией между банками при совершении переводов). Позже платёжные системы Visa, MasterCard заявили о том, что перестают работать в России.
Однако, отключение от SWIFT не затрагивает операции внутри страны, поскольку в РФ используется свой аналог этой системы. Проблемы будут у тех, кто делает международные переводы в другие страны или пользуется картами, выпущенными в России, за рубежом.
Банк России сообщает: на территории РФ карты продолжают функционировать в обычном режиме
Банк России и кредитные организации успокаивают граждан: пластиковые карты на территории РФ функционируют в обычном режиме. Деньги все находятся в безопасности, они доступны для пользователей в любое время.
По словам руководителя отдела информационной безопасности «СёрчИнформ» Алексея Дрозда, мошенники ищут реальный информационный повод и смешивают его с вымыслом. Преступники преувеличивают имеющуюся опасность.
Если у вас возникли временные сложности с деньгами, то для решения проблемы можно обратиться в микрофинансовую организацию, которая предлагает займ по паспорту.

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