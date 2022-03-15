ЦБ предупреждает о новом виде мошенничества

Полезно знать 15.03.2022 19:13 Реклама
15.03.2022 19:13 Реклама
Мошенники всегда подстраиваются под текущую ситуацию. Вот и на этот раз злоумышленники используют новостной фон, чтобы, выманивать из кошельков деньги. Центробанк предупреждает о новых схемах и призывает быть бдительными.
Подставные счета и санкции
Последние недели валом идут сообщения о том, что страны одно за одним вводят ограничения для России. Значительное количество из них затрагивают финансовую сферу и работу банков. У многих это вызывает обеспокоенность и даже панику. Этим состоянием и пользуются мошенники.
Злоумышленники обзванивают жителей России и сообщают об угрозе исчезновения накоплений в банке в связи с введением санкций. Преступники заявляют, что могут спасти средства, переводя их на «безопасный счёт».
По словам Евгении Лазаревой, которая руководит проектом «За права заемщиков» от «Народного фронта», аферисты убеждают людей отправить денежные накопления на новый счет. Она посоветовала сохранять россиянам спокойствие, не делать каких-то поспешных действий, не поддаваться провокациям, паническому настроению.
С началом «спецоперации» Англия, США и некоторые другие страны ввели санкции против ВТБ, Сбербанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка, а также «Открытия», Газпромбанк и другие. Ограничения для разных банков разные — заморожены активы за пределами России, запрещены валютные операции некоторые из них отключены от SWIFT (система обмена информацией между банками при совершении переводов). Позже платёжные системы Visa, MasterCard заявили о том, что перестают работать в России.
Однако, отключение от SWIFT не затрагивает операции внутри страны, поскольку в РФ используется свой аналог этой системы. Проблемы будут у тех, кто делает международные переводы в другие страны или пользуется картами, выпущенными в России, за рубежом.
Банк России сообщает: на территории РФ карты продолжают функционировать в обычном режиме
Банк России и кредитные организации успокаивают граждан: пластиковые карты на территории РФ функционируют в обычном режиме. Деньги все находятся в безопасности, они доступны для пользователей в любое время.
По словам руководителя отдела информационной безопасности «СёрчИнформ» Алексея Дрозда, мошенники ищут реальный информационный повод и смешивают его с вымыслом. Преступники преувеличивают имеющуюся опасность.
Если у вас возникли временные сложности с деньгами, то для решения проблемы можно обратиться в микрофинансовую организацию, которая предлагает займ по паспорту.
Реклама
Очередная вьюга ожидается в Волгоградской области15.03.2022 21:22
Полезно знать 15.03.2022 21:22
Погодный апокалипсис прогнозируют синоптики в Волгоградской области14.03.2022 16:54
Полезно знать 14.03.2022 16:54
«Росгосстрах» поможет получить выплаты по ОСАГО клиентам покинувших рынок компаний14.03.2022 11:39
Полезно знать 14.03.2022 11:39
Заметки астролога: рекомендации с 14 по 20 марта 2022 года14.03.2022 07:42
Полезно знать 14.03.2022 07:42
Погода на выходных: Волгоградская область провалилась в морозную яму12.03.2022 09:02
Полезно знать 12.03.2022 09:02
Основоположник обмена электронными документами пришёл в регион: компания «Такском» открыла офис в Волгограде11.03.2022 09:04
Полезно знать 11.03.2022 09:04
Гидрометцентр предупредил о снежном шторме в Волгоградской области10.03.2022 17:41
Полезно знать 10.03.2022 17:41
Сугробы в Волгоградской области останутся до конца марта10.03.2022 10:50
Полезно знать 10.03.2022 10:50
На первый план: чем волгоградцам заменить товары бросивших Россию брендов09.03.2022 17:40
Полезно знать 09.03.2022 17:40
Заметки астролога: рекомендации с 8 по 13 марта08.03.2022 09:20
Полезно знать 08.03.2022 09:20
Снег и туман прогнозируют в Волгоградской области 8 марта07.03.2022 20:16
Полезно знать 07.03.2022 20:16
Мартом тут не пахнет: морозы до -16º ударят в Волгоградской области06.03.2022 20:52
Полезно знать 06.03.2022 20:52
На Волгоградскую область надвигается снежная буря04.03.2022 22:24
Полезно знать 04.03.2022 22:24
Снег, дождь и ветер обрушатся на Волгоградскую область03.03.2022 19:26
Полезно знать 03.03.2022 19:26
Волгоград проведет во власти туманной хмари еще как минимум сутки02.03.2022 20:08
Полезно знать 02.03.2022 20:08
Реклама