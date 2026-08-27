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Общество

СФР напомнил волгоградцам срок изменения набора соцуслуг

Общество 27.08.2026 10:51
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27.08.2026 10:51


В Волгоградской области федеральные льготники могут до 1 октября полностью или частично поменять вариант предоставляемого набора соцуслуг.

В Соцфонде России напомнили, что такие льготники имеют право на бесплатный проезд к месту лечения и обратно, путевки на санаторно-курортное лечение, лечебное питание для детей, а также лекарства и медицинские изделия по рецептам.

Набор соцуслуг может предоставляться как в натуральном виде, так и компенсироваться в денежном эквиваленте. Федеральный льготник имеет право отказаться от соцуслуги в пользу денежной доплаты или же, наоборот, возобновить услугу. Для этого нужно подать заявление в СФР или МФЦ в указанный срок.

Фото Геннадия Гуляева (архив V102.RU)

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