Из «Орленка» в Волгограде эвакуировали на учениях по БПЛА 602 человека

В Волгограде 602 человека было эвакуировано из детского оздоровительного лагеря «Орленок», где проводились учения по ликвидации пожара, возникшего после атаки БПЛА.

– Согласно вводной, в оперативно-дежурную смену Главного управления МЧС России Волгоградской области по системе 112 поступило сообщение о том, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошел пожар на территории детского оздоровительного лагеря «Орлёнок», – рассказали в оперативном ведомстве.

В ходе штабной тренировки с органами управления и силами функциональных и территориальных подсистем РСЧС Южного федерального округа были отработаны вопросы введения режима ЧС, а также взаимодействия между органами управления и силами РСЧС, оперативному обмену информацией, мониторингу и оценке складывающейся обстановки.

В ГУ МЧС по региону отметили, что все поставленные в ходе учений задачи успешно выполнены.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области