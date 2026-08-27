Геометрию новой площади у вокзала в Волгограде показали с высоты





В Центральном районе Волгограда состоялась церемония открытия после масштабной реконструкции площади у железнодорожного вокзала. На этой общественной территории построили заново знаменитый своей историей фонтан «Детский хоровод», установили огромные надписи «Сталинград», обустроили прогулочные зоны и места отдыха.

Участие в торжественной церемонии открытия обновленного пространства принял губернатор Андрей Бочаров и меценаты, которые внесли свой вклад в преображение Привокзальной площади.

Как выглядит сегодня площадь у вокзала в Волгограде с высоты птичьего полета – смотрите на видео.

Видео администрации Волгоградской области