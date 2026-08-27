Военный ансамбль споет на литургии в храме Волжского

Ансамбль солистов Инженерных войск Вооруженных Сил РФ споет в Никольском храме Волжского Волгоградской области. Как сообщили в городской администрации, музыкальный коллектив, в который входят бойцы, ветераны и участники СВО, примет участие в Божественной литургии в праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа.

– С февраля 2024 года они дали более 500 концертов в зоне спецоперации. Их голоса – живая поддержка для тех, кто сегодня защищает Отечество, – сообщили в администрации Волжского.

Справка. Праздник Успения Пресвятой Богородицы – один из двунадесятых (двенадцати важнейших) православных праздников, посвященный воспоминанию праведной кончины (успения) Божией Матери. Накануне этого праздника завершается двухнедельный Успенский пост, который по своей строгости не отличается от Великого поста.

Фото из архива V102.RU