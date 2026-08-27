Нюансы сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2027 году довели до волгоградцев

В Рособрнадзоре высказались о содержании экзаменов ОГЭ и ЕГЭ, а также о нюансах их сдачи в 2027 году. Своими выводами на этот счет поделился руководитель ведомства Анзор Музаев на Всероссийском августовском педагогическом совещании, где обсуждались векторы развития системы образования в новом учебном году.

– Что касается вопросов проведения государственной итоговой аттестации, то каких-то кардинальных изменений в 2027 году не предполагается, – заявил Музаев, отметив, что содержание ОГЭ и ЕГЭ полностью соответствует стандарту и федеральной образовательной программе.

Глава Рособрнадзора призвал педагогов ознакомиться с демоверсиями контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ, которые будут опубликованы в ближайшее время.

Также Музаев сообщил, что при проведении ЕГЭ в 2027 году будет использовать программное обеспечение на отечественных операционных системах во всех экзаменационных пунктах.

Еще одно новшество – обязательный устный экзамен по истории для выпускников 9-х классов, который вводится с 2027/28 учебного года. В предстоящем учебном году запланирована его апробация.