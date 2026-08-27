



В Минобороны России сообщили подробности о целях, атакованных в ходе массированного комбинированного удара по Украине в ночь с 26 на 27 августа. По информации военного ведомства, поражены десятки объектов в Киевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской областях. В их числе цеха для сборки БПЛА, склады с вооружениями, металлургические предприятия, порты, НПЗ и другие объекты энергетики.

В Киеве и Киевской области удар пришёлся на одну из производственных линий по сборке беспилотников «Хорнет» и логистический центр «Сан-Парк», где хранились FPV-дронов и системы управления.

В Запорожье и Кривом Роге удар пришёлся по металлургическим предприятиям. Их продукция использовалась в производстве техники для ВСУ.

В Кременчуге Полтавской области поражён НПЗ, участвующих в производстве и распределении топлива, в том числе и поставляемого от западных спонсоров Украины.

В Одесской области поражено предприятие химической промышленности, производящее селитру. В Ильичёве удар пришёлся по производству БПЛА. В портах «Одесса» и «Черноморск» атакованы сразу 24 склада с вооружениями для боевых частей. На территории порта «Рени» ВС РФ добивают терминалы для разгрузки военной техники и ГСМ. Также на территории региона нанесён удар по энергетическим объектам, обеспечивающим работоспособность портов.

Фото из архива Минобороны