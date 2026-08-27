В Волгограде разыскивают таинственно пропавшего таксиста





Следственный отдел по Советскому району Волгограда разыскивает 50-летнего Андрея Хоронова. Мужчина исчез еще в октября 2021 года. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в день исчезновения волгоградец работал таксистом. Высадив пассажира в СНТ «Осень» в Советском районе, он перестал выходить на связь. Позднее на территории товарищества обнаружили его автомобиль с личными вещами внутри. С тех пор местонахождение Андрея Хорова остаётся неизвестным.

Приметы: рост 170–175 см, вес около 70 кг, волосы темно-русые, короткие. В день исчезновения был одет в кофту болотного цвета с капюшоном, брюки цвета хаки, куртку зелёного цвета, обувь чёрного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, его передвижениях или обстоятельствах исчезновения, просят сообщить по телефонам: 8 (8442) 41-27-42, 42-64-12, либо по номерам «112» или «02».

Фото: СУ СК России по Волгоградской области