У волгоградцев остался всего день на уплату важных налогов

УФНС России по Волгоградской области напоминает, что срок уплаты ряда налогов истекает уже завтра, 28 августа. Опоздание грозит пенями и штрафами, поэтому бизнесу и предпринимателям стоит поторопиться.
До конца четверга, 28 августа, необходимо перечислить:
- авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за июль 2026 года;
- второй ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль за 3 квартал 2026 года;
- страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование за июль;
- НДФЛ, исчисленный и удержанный с 1 по 22 августа;
- 1/3 НДС за 2 квартал 2026 года;
- НДПИ за июль;
- налог на профессиональный доход за июль;
- акцизы за июль;
- налог за июль для тех, кто прекратил деятельность на УСН или ЕСХН.
Также в УФНС обращают внимание: 7 сентября (так как 5 сентября выпадает на субботу) наступит срок уплаты НДФЛ, удержанного с 23 по 31 августа.
Заплатить налоги можно через банкоматы, мобильные приложения банков или онлайн-сервисы ФНС: «Уплата налогов и пошлин», «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» и «Личный кабинет юридического лица».