У волгоградцев остался всего день на уплату важных налогов





УФНС России по Волгоградской области напоминает, что срок уплаты ряда налогов истекает уже завтра, 28 августа. Опоздание грозит пенями и штрафами, поэтому бизнесу и предпринимателям стоит поторопиться.

До конца четверга, 28 августа, необходимо перечислить:

авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за июль 2026 года;

второй ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль за 3 квартал 2026 года;

страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование за июль;

НДФЛ, исчисленный и удержанный с 1 по 22 августа;

1/3 НДС за 2 квартал 2026 года;

НДПИ за июль;

налог на профессиональный доход за июль;

акцизы за июль;

налог за июль для тех, кто прекратил деятельность на УСН или ЕСХН.

Также в УФНС обращают внимание: 7 сентября (так как 5 сентября выпадает на субботу) наступит срок уплаты НДФЛ, удержанного с 23 по 31 августа.

Заплатить налоги можно через банкоматы, мобильные приложения банков или онлайн-сервисы ФНС: «Уплата налогов и пошлин», «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» и «Личный кабинет юридического лица».