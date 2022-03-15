Покалеченный на работе житель Волгограда через 32 года дождался авто

Расследования 15.03.2022 17:42
15.03.2022 17:42
Волгоградец, который около 31 года назад травмировался на производстве, получил долгожданный автомобиль с адаптированным устройством для ручного управления. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении фонда социального страхования, Валерию Л. вручили машину «Лада Гранта», переоборудованную в заводских условиях с учетом физических возможностей будущего владельца.
Как рассказали ИА "Высота 102" в региональном Фонде социального страхования России, травму Валерий получил при исполнении должностных обязанностей помощника машиниста в 1990 году. В 2000-ом полномочия по обеспечению пострадавших при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях были переданы в Фонд социального страхования.
– Транспортное средство очень помогает в жизни. Мне без автомобиля – никак. Автомобиль позволяет решить не только текущие вопросы, оплатить платёжки, в больницу съездить или в магазин, но и вести активный образ жизни: ездить на дачу, на рыбалку, к друзьям в дальние районы Волгоградской области и даже путешествовать! Вот как раз планирую в ближайшее время съездить в Крым на машине, – рассказал волгоградец. – Огромное спасибо Волгоградскому Фонду социального страхования. Я очень рад, что нам уделяется внимание, и мы не лишние в этом государстве.
При осмотре машины первым делом мужчина проверил состояние масла, запасных колёс и уточнил количество литров бензина в баке автомобиля. Домой волгоградец поехал уже на своей новой машине.
До конца 2022 года в рамках социальной и профессиональной реабилитации пострадавших на производстве граждан региональное отделение планирует выдать еще несколько автомобилей.
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