Расследования

Покалеченный на работе житель Волгограда через 32 года дождался авто

Расследования 15.03.2022 17:42
15.03.2022 17:42


Волгоградец, который около 31 года назад травмировался на производстве, получил долгожданный автомобиль с адаптированным устройством для ручного управления. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении фонда социального страхования, Валерию Л. вручили машину «Лада Гранта», переоборудованную в заводских условиях с учетом физических возможностей будущего владельца. 
Как рассказали ИА "Высота 102" в региональном Фонде социального страхования России, травму Валерий получил при исполнении должностных обязанностей помощника машиниста в 1990 году. В 2000-ом полномочия по обеспечению пострадавших при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях были переданы в Фонд социального страхования. 
 Транспортное средство очень помогает в жизни. Мне без автомобиля – никак. Автомобиль позволяет решить не только текущие вопросы, оплатить платёжки, в больницу съездить или в магазин, но и вести активный образ жизни: ездить на дачу, на рыбалку, к друзьям в дальние районы Волгоградской области и даже путешествовать! Вот как раз планирую в ближайшее время съездить в Крым на машине, – рассказал волгоградец. – Огромное спасибо Волгоградскому Фонду социального страхования. Я очень рад, что нам уделяется внимание, и мы не лишние в этом государстве.
При осмотре машины первым делом мужчина проверил состояние масла, запасных колёс и уточнил количество литров бензина в баке автомобиля. Домой волгоградец поехал уже на своей новой машине.
До конца 2022 года в рамках социальной и профессиональной реабилитации пострадавших на производстве граждан региональное отделение планирует выдать еще несколько автомобилей.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры в сданном доме, Дзержинский район

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Расследования
15.03.2022 16:06
Расследования 15.03.2022 16:06

0
Далее
Расследования
15.03.2022 16:03
Расследования 15.03.2022 16:03

0
Далее
Расследования
15.03.2022 14:19
Расследования 15.03.2022 14:19

0
Далее
Расследования
15.03.2022 14:10
Расследования 15.03.2022 14:10

0
Далее
Расследования
15.03.2022 12:26
Расследования 15.03.2022 12:26

0
Далее
Расследования
15.03.2022 07:53
Расследования 15.03.2022 07:53

0
Далее
Расследования
14.03.2022 19:59
Расследования 14.03.2022 19:59

0
Далее
Расследования
14.03.2022 13:18
Расследования 14.03.2022 13:18

0
Далее
Расследования
13.03.2022 00:16
Расследования 13.03.2022 00:16

0
Далее
Расследования
10.03.2022 15:25
Расследования 10.03.2022 15:25

0
Далее
Расследования
10.03.2022 15:03
Расследования 10.03.2022 15:03

0
Далее
Расследования
10.03.2022 14:26
Расследования 10.03.2022 14:26

0
Далее
Расследования
10.03.2022 10:46
Расследования 10.03.2022 10:46

0
Далее
Расследования
10.03.2022 09:50
Расследования 10.03.2022 09:50

0
Далее
Расследования
10.03.2022 09:39
Расследования 10.03.2022 09:39

0
Далее

Лента новостей

19:32
Вожделенный сахар робко возвращается на полки магазинов в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:22
Расклейщиц антивоенных листовок в Волгограде осудили по новой статьеСмотреть фотографии
18:07
Новый председатель Дзержинского райсуда Волгограда приступил к работеСмотреть фотографии
17:57
В Волгограде банк требует со скандального подрядчика фонда капремонта 11 млн рублейСмотреть фотографии
17:42
Покалеченный на работе житель Волгограда через 32 года дождался автоСмотреть фотографии
17:28
Зампрокурора Санкт-Петербурга Чубыкина перевели в ВолгоградСмотреть фотографии
16:48
Волгоградцы требуют введения талонов на сахарСмотреть фотографии
16:46
В парках Волгограда станет лучше, чем в ЕвропеСмотреть фотографии
16:43
Аналитики: дефицит автомобилей усилится на российском рынкеСмотреть фотографии
16:06
Избившего ребенка около «Волгоград Арены» волжанина отправили в колониюСмотреть фотографии
16:03
В Волгоградской области двоих мужчин осудили на 17 лет за 70 кг марихуаныСмотреть фотографииCмотреть видео
14:50
О лайках, Боге и вине: последнее слово Мелконяна в суде было в стихах и прозеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:37
Козлам в Волгоградской области угрожает новая чумаСмотреть фотографии
14:19
«Так как ведется видеокамера»: Анна Мелконян отказалась от последнего слова на судеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:10
В Волгограде судебный пристав с подельниками нажились на квартирах умерших пенсионеровСмотреть фотографии
13:38
В «Северсталь канаты» опровергают продажу здания завода в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:03
Евросоюз отлучил россиян от роскошиСмотреть фотографии
12:59
Волгоградский «КАУСТИК» в два раза увеличил платежи в бюджетСмотреть фотографии
12:28
В Волгоградской области почти 2 тысячи человек за сутки вылечились от ковидаСмотреть фотографии
12:26
Волгоградец с напарником провернули многомиллионную аферу в АстраханиСмотреть фотографии
11:42
Банк «Открытие» проведет вебинар по продажам для компаний МСБСмотреть фотографии
11:31
Бочаров проверил готовность сил и средств региона к чрезвычайным ситуациямСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде из полыхающего дома спасли молодую девушкуСмотреть фотографии
11:00
Как быстро и безопасно оплатить услуги «Ростелекома» в новых условияхСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде задержали 16-летнюю закладчицу наркотиковСмотреть фотографии
10:48
Волгоградские полицейские остановили автобус с черной икрой из КалмыкииСмотреть фотографии
10:41
Пригородная маршрутка протаранила Uber на окраине ВолжскогоСмотреть фотографии
10:31
Бесконтактную оплату проезда в транспорте Волгограда наладит столичная компанияСмотреть фотографии
10:27
В Волгограде эвакуировали торговые центры «Парк Хаус» и «Мармелад»Смотреть фотографии
10:20
УФСБ обратилось с предупреждением к жителям Волгограда и областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 